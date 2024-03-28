В Кабардино-Балкарии из-за сильно ветра закрыли курорт «Эльбрус»

В среду, 27 марта, администрация курорта «Эльбрус» была вынужденно временно его закрыть.

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Некоторое время не работали лыжные трассы и канатная дорога. Причиной такого решения стал сильный ветер. Обстановку на курорте сняли на видео и выложили в сеть. Ролик появился в Telegram-канале курорта. На кадрах видно, как порывы ветра поднимают в воздух снег, образуя метель. Кроме этого, видимость ухудшает туман в горах.

Однако потом появилось сообщение, что курорт работает в штатном режиме. Вероятно, погода сжалилась над отдыхающими.