Что дает России превращение Азова в «русское море»: от портов до курортов

Превращение Азова в «русское море» дает новые возможности для обеспечения безопасности и развития юга России. Украина лишена выхода к морю и отодвинута от берега на север на расстояние от 80 до 130 километров — такова ширина сухопутного коридора из Ростовской области в Крым через новые регионы. Его самое узкое место — 80 километров — между Угледаром и Мариуполем. Это позволило обезопасить полуостров — достать до него можно только беспилотниками или ракетами. Если бы ВСУ контролировали север Арабатской стрелки с Геническом, Бердянск и Мариуполь, ситуация была бы принципиально иной.

© Александр Полегенько/ТАСС

Единый комплекс

Сухопутный коридор из «старой России» в Крым через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск и Мелитополь позволил создать «азовское кольцо», которое стало основой для новой транспортной инфраструктуры и фундаментом для развития Приазовья.

«Сейчас Крым постоянно подвергается налетам с подконтрольного украинскому террористическому режиму черноморского берега, а если бы банда Зеленского имела доступ к азовскому побережью, под угрозой массированного удара находился бы еще и Краснодарский край. Да и нам бы еще с этого бока прилетало», — сказал «Парламентской газете» председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов. — Я уже не говорю о той незавидной перспективе, которая существовала еще каких-то десять лет назад, когда Украина имела возможность заблокировать проход российских судов через Керченский пролив. Этот козырь из рук Киева был выбит только после возвращения Крыма в Россию».

Новый статус Азовского моря дает России многое, считает спикер республиканского парламента. Это восстанавливает возможность использовать его акваторию как единый хозяйственный комплекс — и в плане навигации, и как место рыбного промысла, открывает широкие возможности социально-экономического развития Приазовья, в том числе вернувшихся в состав России портовых городов — Бердянска и Мариуполя. Их совокупная мощность перевалки грузов сейчас составляет около шести миллионов тонн в год, а в перспективе может быть увеличена в несколько раз.

Прямо сейчас проводится углубление дна у Мариуполя, что позволит принимать суда дедвейтом до 30 тысяч тонн. Кстати, в советские годы только Мариупольский порт переваливал около 15 миллионов тонн в год — это ориентир, к которому надо стремиться.

«Кроме того, российский контроль над всем азовским побережьем позволяет значительно спрямить дорогу из Москвы в Крым и обратно, — объяснил Константинов. — Сейчас она огибает Азовское море с юга, а теперь можно использовать в качестве транспортного коридора северное побережье, что дает существенную экономию. Этот коридор уже используется и, согласно недавним заявлениям президента, будет активно развиваться».

Больше дорог

В Приазовье активно укрепляется транспортная инфраструктура, отметил глава Крыма Сергей Аксенов после недавнего совещания по вопросам развития юга России и Приазовья, которое прошло под руководством президента страны. И рассказал, что дорога вокруг Азовского моря будет строиться поэтапно, а протяженность так называемого «азовского кольца» составит 1400 километров.

Приазовье не случайно было отдельно выделено: этот регион, часть которого вернулась «в родную гавань» всего полтора года назад, требует особенно пристального внимания — ему нужна такая же государственная программа, как та, что была реализована после воссоединения с Россией Крыма.

Владимир Путин назвал развитие «азовского кольца» отдельным вопросом и рассказал, что прорабатывается расширение трассы с двух до четырех полос движения. «Мы видим возможность строительства маршрута вокруг Азовского моря — это 1400 километров, — конкретизировал вице-премьер Марат Хуснуллин. — Причем мы его разделили на этапы, это не разом будет делаться. Там, где появляется дополнительный поток, там от двух до четырех полос расширяют. Часть денег в бюджете уже есть, часть мы будем по мере развития работы проводить».

Сейчас идет полноценное проектирование «азовского кольца» по всем этапам, включая обходы Мариуполя и других городов. В итоге пропускная способность на маршруте вокруг Азовского моря увеличится в три раза.

Для развития Приазовья необходимо также расширить возможности железной дороги, которая доставляет большинство грузов в порты Мариуполя и Бердянска, поставил задачу президент. Кроме того, Азовское море — это традиционное место отдыха, любимое миллионами наших граждан, а туризм — одна из ключевых отраслей экономики всего региона, и значит, надо развивать и пассажирское железнодорожное сообщение.

По словам губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, кольцевая железная дорога, которая свяжет Ростовскую область с Крымом через Донбасс и Новороссию по маршруту Ростов — Мариуполь — Бердянск — Мелитополь — Крым, начнет работать уже к концу этого года.

Стратегия до 2040 года

В Послании Федеральному Собранию Владимир Путин объявил о запуске масштабного проекта «Пять морей», который охватит и азовский регион. Там построят современные гостиничные комплексы с лечебной и реабилитационной инфраструктурой, базами для водного туризма и отдыха. По оценке министра экономического развития Максима Решетникова, к 2030 году число турпоездок на юг с учетом новых регионов увеличится в два раза, и нужно быть готовыми к притоку туристов.

Курорты Арабатской стрелки, Кирилловки, Приморска, Бердянска, несомненно, будут востребованы в России — после окончания специальной военной операции их ждет бурный рост. Турпоток азовских курортов новых регионов эксперты уже сейчас оценивают в более чем полмиллиона отдыхающих в год, а после укрепления безопасности и модернизации инфраструктуры они смогут принимать и более миллиона. Гораздо увереннее в новой реальности будут развиваться азовские курорты Крыма — Щелкино, Курортное и другие. Так, есть планы строительства большого туристического кластера в Ленинском районе полуострова.

По аналогии с Крымом в новых регионах создана свободная экономическая зона, где предусмотрены дополнительные преференции с учетом специфики экономики территорий, в частности по металлургии. Ее резидентами стали уже более 70 предприятий, которые планируют инвестировать 40 миллиардов рублей и создать пять тысяч новых рабочих мест.

Приазовье должно стать одной из точек роста России. Для этого сейчас разрабатывается Стратегия устойчивого развития Приазовья до 2040 года.

Цифры

6 миллионов тонн в год — объем перевалки грузов в Мариуполе и Бердянске.

1 миллион туристов в год способны принимать курорты Азовского моря.