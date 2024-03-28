Экскурсовод создала уникальный пеший маршрут от Каспийского до Черного моря

Пройти пешком от Каспийского до Черного моря
Экскурсовод Ирина Грушанина создала уникальный пеший маршрут от Дербента до Сочи под названием «Кавказская тропа».
Ирина Грушанина обратила внимание, что для туристов предлагают не так много пеших маршрутов. Поэтому решила создать свой.
— Основная задача проекта — делать маршруты, доступные для прохождения любому желающему с хорошей физической подготовкой, — говорит Ирина.
Для этого она вместе с командой создала линейный маршрут от Каспийского до Черного моря. При этом варианты прохождения могут быть различными.
— Основная линия — это 1400 километров. Если мы берем полный маршрут с заездом, к примеру, в Кисловодск, то мы пройдем около 2,5 тысячи километров, — говорит Ирина Грушанина.
По ее словам, за рубежом распространены походы, которые рассчитаны на несколько дней. Причем люди идут с тяжелыми рюкзаками.
— У нас в стране такие маршруты не на пике популярности. Именно поэтому мы стремимся выдернуть офисных работников на пешие прогулки, — говорит Ирина.
Во время остановок на ночь или перерыв на обед путешественники могут расположиться в гостевых домах, которые построили местные.
— Таким образом путешественники не только могут посмотреть достопримечательности, но еще и пообщаться с местным населением, узнав больше об их культуре, — говорит Грушанина.
Еще одна цель создания «Кавказской тропы» заключается в том, чтобы приучить людей больше ходить пешком.
— Конечно, если ты первый раз идешь в горы, то стоит воспользоваться услугами гида, который выступит как проводник на пути к пешему туризму. Но наша цель — обучать население, как правильно отправляться в пешие походы. Еще мы даем возможность изучать этот маршрут самостоятельно, — заключила Ирина.