Экскурсовод создала уникальный пеший маршрут от Каспийского до Черного моря

Экскурсовод Ирина Грушанина создала уникальный пеший маршрут от Дербента до Сочи под названием «Кавказская тропа».

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Ирина Грушанина обратила внимание, что для туристов предлагают не так много пеших маршрутов. Поэтому решила создать свой.

— Основная задача проекта — делать маршруты, доступные для прохождения любому желающему с хорошей физической подготовкой, — говорит Ирина.

Для этого она вместе с командой создала линейный маршрут от Каспийского до Черного моря. При этом варианты прохождения могут быть различными.

— Основная линия — это 1400 километров. Если мы берем полный маршрут с заездом, к примеру, в Кисловодск, то мы пройдем около 2,5 тысячи километров, — говорит Ирина Грушанина.

По ее словам, за рубежом распространены походы, которые рассчитаны на несколько дней. Причем люди идут с тяжелыми рюкзаками.

— У нас в стране такие маршруты не на пике популярности. Именно поэтому мы стремимся выдернуть офисных работников на пешие прогулки, — говорит Ирина.

Во время остановок на ночь или перерыв на обед путешественники могут расположиться в гостевых домах, которые построили местные.

— Таким образом путешественники не только могут посмотреть достопримечательности, но еще и пообщаться с местным населением, узнав больше об их культуре, — говорит Грушанина.

Еще одна цель создания «Кавказской тропы» заключается в том, чтобы приучить людей больше ходить пешком.