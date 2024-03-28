Российские дети мечтают отдохнуть в Краснодарском крае

Российские дети мечтают отдохнуть в Сочи, Анапе и Геленджике, по данным туроператора АЛЕАН и Ассоциации туроператоров России.

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Специалисты проанализировали работы участников конкурса детского рисунка и выделили самые популярные локации. Чаще всего дети изображали в своих работах Краснодарский край.

Самые желанные города для отдыха среди детей - Сочи, Анапа и Геленджик. Также популярны для поездок Санкт-Петербург, Байкал, Крым и Москва.

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