В РЖД анонсировали скорый запуск на МЦК беспилотного пассажирского поезда

Это произойдёт ближайшим летом. Речь идёт о третьем уровне автоматизации — с присутствием в кабине машиниста.

© pxhere

В компании отмечают, что разработки технологий продолжаются. В частности, РЖД подвели промежуточные итоги тестирования электропоездов с четвёртым уровнем автоматизации, при котором присутствие машиниста в кабине не требуется, а подвижной состав дистанционно управляется оператором.

Необходимое оборудование будет производиться отечественными предприятиями или поставляться из «дружественных стран».