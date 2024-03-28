Власти Кисловодска заявили о снижении числа отказников от уплаты курортного сбора

За первые два месяца 2024-го в сравнении с аналогичным периодом прошлого года показатель уменьшился на 38%.

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«В то же время людей, которым представлены льготы для пребывания, стало на 7% больше», — говорится в сообщении мэрии.

Как уточняется, в последние годы в Кисловодске наблюдается резкий рост числа отдыхающих. При этом ставка курортного сбора не отталкивает туристов.

Город входит в состав эколого-курортного региона Кавказские Минеральные Воды. В нём расположено более 120 гостиниц и санаториев, нацпарк «Кисловодский» и 10 собственных источников нарзана Кумского месторождения.