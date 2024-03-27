Туристические центры страны готовятся к наплыву гостей в майские праздники

В топе городов, куда жители страны собираются поехать на майские каникулы, оказались Калининград, Сочи, Петербург, курорты Кавминвод. По данным аналитиков Яндекс Путешествий, они вошли в число самых востребованных внутренних авианаправлений с 29 апреля по 13 мая.

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Дешевле всего из Москвы в эти дни будет улететь в Калининград, средняя стоимость билетов туда и обратно сейчас составляет 11 тысяч рублей. Что касается Санкт-Петербурга, то перелет в обе стороны обойдется в 14 тысяч, а для южных городов цена вопроса - от 19 до 20 тысяч.

"На майские праздники в Калининград отправятся семь-восемь процентов туристов, а в Сочи, в частности, и Краснодарский край в целом - 25-30 процентов, - уверен вице-президент АТОР Сергей Ромашкин. - Ближайшие длинные выходные делятся на две части: с 28 апреля по 1 мая и с 9 по 12 мая, отсюда и две волны заездов. Первая продается очень хорошо, рост на 25-30 процентов к прошлому году, а вторая похуже, чем в 2023-м. Однако по итогам праздничных дней представители туротрасли ожидают рост на 20 процентов".

В Сочи в трехзвездочном отеле отдых обойдется в 2,5-3 тысячи в сутки на одного, в четырехзвездочном - 4-6 тысяч, а в пятизвездочном - от 6,5 тысячи рублей. В Анапу и Геленджик поедут на автомобилях туристы из Краснодарского края, Ростовской области и Ставрополья, а в Сочи прилетят в основном гости из Москвы, Подмосковья и Санкт-Петербурга.

"Среди туристов особенно востребованы отели, работающие по системе "ультра все включено" с возможностью отдыха у подогреваемого бассейна. Основная масса отдыхающих выбирает отели нашего курорта на майские праздники из-за насыщенной анимационной программы, - сообщила замдиректора по продажам и маркетингу одного из анапских курортов Кристина Лившиц. - Специалисты отдела бронирования прогнозируют, что бронь на майские праздники будет закрыта в ближайшее время".

У туристов особенно востребованы отели, работающие по системе "ультра все включено", с подогреваемыми бассейнами.

Кстати, в Краснодарском крае активно готовятся к началу нового курортного сезона. В Геленджике для любителей пеших прогулок появился новый терренкур протяженностью четыре километра, он идет от канатной дороги "Олимп" до вершины Маркотхского хребта. Здесь благоустроили смотровые площадки и беседки. А в Сочи открыли новые набережные - в Лазаревском и Адлерском районах. Кроме того, с 1 мая должны заработать несколько пляжей. Также на курорте заканчивают строить новый пешеходный маршрут протяженностью 1,2 километра в Хостинском районе.

А в городах-курортах Кавказских Минеральных Вод туристы уже забронировали почти все номера на начало мая. По данным администрации Пятигорска, в праздничные дни в городе ждут до 150 тысяч гостей, это на 50 процентов больше, чем год назад. В Кисловодске и Железноводске в гостиницах и здравницах забронировано от 95 до 100 процентов номеров.

"В это время у нас все вокруг благоухает, так как мы высаживаем сотни тысяч цветов на клумбах и в вазонах по всему городу. На майских праздниках в Кисловодске всегда солнечно, тепло и уютно. У нас будет насыщенная событийная программа, планируем провести второй фестиваль "Цветоводск", и, конечно же, будет много мероприятий к Дню Победы", - рассказал глава Кисловодска Евгений Моисеев.

А администрация Железноводска приглашает гостей на ежегодное традиционное массовое восхождение на гору Бештау в преддверии 9 Мая. Стоит отметить, что тур на КМВ остается достаточно приемлемым для бюджета многих россиян. Средняя стоимость отдыха в санаториях Железноводска около 8,5 тысячи рублей в сутки, но это с полным пансионом, в Ессентуках - от 4,5 тысячи.

В Калининград дефицита авиабилетов пока не наблюдается, однако туроператоры предупреждают, что ситуация может сильно измениться в апреле.

"Если мы говорим об отпусках, то планировать их, как правило, начинают за четыре месяца до путешествия. Учитывая, что с конца мая в Калининградской области начинается активный туристический сезон, мест в гостиницах и отелях начинает не хватать. Особенно это касается побережья. Спрос уже увеличился более чем в 2,5 раза", - рассказала директор калининградской турфирмы Ольга Себелева.

В отелях и гостиницах российского эксклава подтвердили, что номера на майские праздники активно заказывают, и к середине апреля уровень бронирования может перешагнуть 80 процентов. При этом цена за сутки кусается: найти стандартный номер дешевле чем за 6,5 тысячи рублей практически невозможно. В среднем по региону, с учетом побережья, ночь в гостинице обойдется в 8,1 тысячи. Куда дешевле снять квартиру. За сутки арендодатели просят примерно 3,6 тысячи. Но стоит иметь в виду, что хорошие квартиры в преддверии праздников разлетаются, как горячие пирожки.

Пока официальную программу на майские праздники не представили, однако уже известно, что одним из главных событий станет традиционный фестиваль у Кафедрального собора на острове Канта. Там можно будет попробовать местный стритфуд и увидеть выступления калининградских музыкантов. Любители экскурсий смогут освоить новый туристический маршрут "Готическое кольцо", который познакомит всех желающих с кирхами и руинами замков на востоке Калининградской области. А ценителям трудов Иммануила Канта предложат прогуляться по его философской тропе в областном центре.