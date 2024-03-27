Аэропорт Сочи работает в штатном режиме после непогоды

Международный аэропорт Сочи, принимавший в ночь на среду рейсы по фактической погоде, работает в штатном режиме. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

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"Аэропорт Сочи работает в штатном режиме. Пассажирам рекомендуем перед полетом внимательно следить за информацией от авиакомпаний, на онлайн-табло на сайте аэропорта и за аудиообъявлениями в терминале", - говорится в сообщении.

Все уходившие накануне из-за непогоды в Сочи самолеты смогли вернуться с запасных аэродромов и отправиться в города назначения.

Ранее штормовое предупреждение по резкому ухудшению погодных условий объявили в Краснодарском крае на период 26-27 марта. Синоптики прогнозировали сильные дожди с грозами. Сильным ветром с порывами до 25 м/с в городе было повалено 26 деревьев. Пострадавших нет. Основные работы по ликвидации последствий непогоды в Сочи устранены.