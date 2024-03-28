Эксперты перечислили популярные места в России, куда отправляются иностранные туристы

Китайские туристы активно едут в Россию по необычной причине — увидеть уникальные природные достопримечательности. Эксперты отмечают растущий интерес к поездкам на Байкал, в Москву, Петербург. Об этом сообщает Neva.Today.

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— Согласно исследованию, опубликованному на сайте Центра стратегических разработок, среди китайских туристов большой популярностью пользуются поездки в Россию ради уникальных природных явлений, а не архитектуры. Эксперты центра отмечают, что есть запрос на посещение таких мест, как Байкал, а также Петербург, где теперь частенько можно наблюдать северное сияние, — пишет издание.

В целом наиболее востребованными направлениями для путешественников из Китая являются Москва, Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород и Байкал. В то же время туристов из Индии интересуют, в первую очередь, паломнические и свадебные туры по России..