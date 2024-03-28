Прямое авиасообщение свяжет Нижний Новгород и Самару с Северной Осетией

В России появится новое направление для перелетов внутри страны. Власти Северной Осетии заявили о запуске субсидированных рейсов в Нижний Новгород из Владикавказа. Эту информацию озвучил накануне, 26 марта, премьер республики Борис Джанаев.

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«По поручению главы республики активно расширяется география полетов. Это связано с динамичным развитием внутреннего туризма», – отметил Джанаев.

Авиарейсы из Северной Осетии уже запущены в ряд городов ПФО. Речь идет о Казани, Перми и Уфе, а также за пределами Приволжья (Челябинск, Екатеринбург, Новосибирск).

На 2024 год в планах организовать перелеты в Нижний Новгород и Самару. Кроме того, прямое авиасообщение свяжет республику с Новым Уренгоем.