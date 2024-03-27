В гостиницах Северной Осетии на майские праздники почти не осталось мест

В гостиницах и санаториях Северной Осетии на майские праздники забронирован почти весь номерной фонд. Ожидается, что в период праздничных выходных загрузка отелей будет стопроцентной.

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«Номерной фонд республики загружен на 80%, но ожидается 100%. В прошлом году за аналогичный период статистика была такая же, и несмотря на увеличение номерного фонда ожидается полная загрузка. Всего в республике 5 283 койко-мест, 2 214 номеров», — сообщил ТАСС врио председателя комитета республики по туризму Сослан Кочиев.

По его словам, с 1 января по 29 февраля республику посетили порядка 171 тысячи человек, из них более 74 тысяч туристов и 96 тысяч экскурсантов.

В этом году в Северной Осетии для доступа туристов сокращены погранзоны в районах строительства курорта «Мамисон» и Мидаграбинских водопадов — одних из самых посещаемых туристических мест.