Самый дорогой авиаперелет из Перми обошелся в 700 000 рублей

В начале 2024 года наиболее затратным авиаперелетом из Перми стал маршрут Пермь — Пхукет — Пермь. Эту информацию сообщает сервис OneTwoTrip.

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По его данным, в течение первых трех месяцев текущего года стоимость данного рейса составила 694,7 тыс. рублей за два билета бизнес-класса. На втором месте по стоимости оказался перелет в Стамбул и обратно, который обошелся в 445,4 тыс. рублей за четыре билета бизнес-класса. Третье место заняло путешествие в Гоа и обратно, стоимость которого составила 239 тыс. рублей за три билета бизнес-класса.

Также в топ-5 самых дорогих перелетов входят поездки в Санкт-Петербург и Шанхай. Четыре билета бизнес-класса из Перми в Петербург и обратно обошлись в 204,1 тыс. рублей. А стоимость одного билета эконом-класса в Шанхай составила 176,3 тыс. рублей.

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