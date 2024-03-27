Как сэкономить на билетах в условиях роста цен

У россиян есть возможность сэкономить на билетах, пишет «Комсомольская правда». Речь идет о проездных документах на поезда.

Первым вариантом является покупка билета по невозвратному тарифу. Он действует в купейных вагонах при перевозках внутри России.

«В нынешнем году этот тариф означает скидку в 20% от обычной стоимости билета», - отмечает издание.

Также в России действуют сезонные коэффициенты, напоминает газета. Подчеркивается, что они действуют для билетов в плацкартные вагоны. Предполагается, что в несезон билеты продаются с понижающим коэффициентом к базовому тарифу, а в сезон — с повышающим.

Сэкономить на билете позволит и динамическое ценообразование, говорится в публикации. Отмечается, что оно охватывает 95% перевозок в вагонах купе, СВ, люкс и сидячих вагонах скоростных поездов «Федеральной пассажирской компании» (то есть без местных «Ласточек» - там другая система). Стоимость билета может измениться буквально в течение часа или даже нескольких минут.

В статье говорится, что в феврале 2024 года путешествие поездом дальнего следования в среднем стоило почти на треть (27,3%) дороже, чем в феврале прошлого года. А в самом дешевом плацкартном вагоне нефирменного поезда — на 37%. Издание ссылается на данные Росстата.

Ранее сообщалось, что российским авиакомпаниям будут субсидировать 360 рейсов в 2024 году. Об этом 29 февраля сообщила пресс-служба Минтранса.