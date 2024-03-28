Суренка, кубган, бюветница. Какой сувенир привезти с курортов Кавказских Минеральных Вод

Тот самый сосуд в Кисловодске появился с развитием лечебного туризма в 60-е годы прошлого столетия. Его называют бюветницей, суренкой, курортной кружкой, питейником или кубганом. Названий у этого предмета очень много. Носик служит для того, чтобы принимать минеральную воду постепенно, маленькими глотками. Ну а плоская форма – для удобного хранения в кармане.

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Во времена становления Кисловодска, в 1803 году, первые отдыхающие находились в экстремальных, можно сказать, условиях. На курорте и близко не было того комфорта, к которому привыкли современные туристы. Первые отдыхающие, по воспоминаниям Александра Сергеевича Пушкина, черпали минеральную воду кружкой – из коры, или же дном разбитой бутылки. Позже колодец с минеральной водой обнесли стеклянным куполом. И на курорте даже появилась новая профессия. Девушки-источницы, или нимфы, как их называли.

Служительницы нарзанной галереи набирали минеральную воду из кранов в простых стеклянных стаканах и подавали гостям Кисловодска. Позже Лермонтовский Печорин напишет в своем дневнике: «Нигде не пьют так много кахетинского вина и минеральной воды, как здесь... Смешивать эти два ремесла есть тьма охотников – я не из числа их». Мешать эти удовольствия не советуют и специалисты. Лечебный эффект сведется к минимуму.

Пить целебную воду нужно мелкими глотками и не больше одного стаканчика за раз. И только через несколько дней, когда организм адаптируется к нарзану – дозу можно увеличить до нескольких стаканов.

Вокруг питьевой кружки в Кисловодске появилась целая индустрия производства фарфора. Сейчас в городе около десятка предприятий. Есть семейные, которые на рынке уже больше 30 лет.

«Мы в постоянном поиске. Потому что если ты только на полгода остановишься и не будешь развиваться, тебя забудут. Ты всегда должен удивлять клиента. Мы отличаемся от других производителей фарфора лепниной. Это наш конек», – говорит заместитель директора. Завода по производству фарфора Игорь Любкин.

В фарфоровом деле дубли и шутки не пройдут. Каждое движение должно быть четким и выверенным до миллиметра, иначе продукция уйдет в брак. Отлить, замыть, зачистить от сколов. Ощущение, что навыки штукатурно-малярного дела здесь не лишние. Фарфор – это та же глина. Только состав ее более изысканный, благородный. Готовые черепки или полуфабрикаты отправляют в печь на обжиг.

«У фарфора обжиг самый специфичный. 1220-1300 градусов. Обязательно идет со средами. Обязательное условие – газ, как энергоноситель. В электоробуфере вы этого не получите никогда. Белизны вы не добьетесь, тонкости, прозрачности не будет никогда», – отмечает Игорь Любкин.

Масляная надглазурная живопись, портреты, репродукции картин известных художников. Фарфор декорируется металликами, препаратами жидкого золота и платины. Работы трудоемкие. Однажды художница Людмила Горина расписывала портрет больше месяца.

«Я портрет расписываю иголочкой. Делаю такие движения, чтобы переход от цвета в тень происходил, чтобы оно вообще незаметно было. Однажды приехал мужчина с двумя фотографиями плохого качества и попросил портрет. А мне, если я портрет делаю, нужно видеть цвет глаз. Билась долго, получился в итоге он у меня. Уж очень похож вышел», – рассказывает художница Людмила Горина.

Фарфор выпускается небольшим тиражом. Каждый раз коллекции обновляются и дополняются новыми моделями. Мастера предприятия придумали даже функциональный электрический чайник из фарфора. На всех этапах производства фарфора – работа ручная. Поэтому каждое изделие уникально и почти не повторяется. Как и бюветница, она же суренка и кубган – от местных производителей. Ее теперь не спутаешь ни с одной другой кружкой.