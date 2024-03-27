Чем заполярное село Териберка привлекает путешественников

Заполярное село Териберка уже несколько лет подряд входит в топ туристических направлений среди россиян и даже иностранцев. «Вечерняя Москва» пообщалась с местным жителем, чтобы разгадать секрет популярности этого уголка нашей большой страны.

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Говоря о Териберке, часто используют фразы: «русская Норвегия» и «край земли». От них веет чем-то загадочным, холодным и далеким. Но до «края земли», как оказалось, почти рукой подать.

— Два часа на самолете из Москвы в Мурманск. Час в дороге по безмолвной тундре. И вот ты уже стоишь на берегу Баренцева моря в ожидании чудес. А они тут случаются с каждым, — делится местный житель Дмитрий Камышников.

В любое время года Териберка готова удивлять. Ведь там все не как у нас — летом солнце едва прячется за горизонт, а зимой, только взойдя, уже теряется где-то в тундре, поросшей ягелем и северными ягодами.

— Побывав единожды в Териберке, каждый возвращается к нам еще. Зимой приезжают, чтобы поохотиться за северным сиянием, летом — поплавать на досках по Баренцеву морю, — отмечает Дмитрий.

Круглый год туристы могут отправиться навстречу китам и Атлантическому океану на небольших судах.

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— Доступна туристам и рыбалка. Наши края славятся деликатесами: крабами, морскими ежами, гребешками. Но рыбалка у нас — удовольствие не из дешевых, — подчеркивает Дмитрий.

Зато вдоволь насладиться деликатесами можно в местных заведениях. Их в Териберке не так много, но всегда есть из чего выбрать. В меню вы обязательно найдете и морских ежей, и крабов, и гребешки, а еще оленину.

— Славятся у нас и настойки из местных ягод. А еще есть пивоварня. Про нее говорят — самая северная, — рассказывает Дмитрий.

После знакомства с кухней, охоты за сиянием и поисков китов приходит время для прогулок по окрестностям.

— Стоит отметить, что в основном туристы, в частности россияне, к нам поехали с 2015 года, после выхода фильма «Левиафан». До это чаще гостили китайцы. У них есть поверье, мол, сияние — верный знак для продолжения рода, — делится собеседник с «ВМ».

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Из полюбившихся туристам мест: кладбище кораблей, пляж «Яйца дракона», Батарейский водопад, корабль на мели. Есть и более новые точки притяжения, порою забавные, без которых сейчас трудно представить это место, — териберский часовой, мурал с китом, самые высокие качели за полярным кругом. Некоторые достопримечательности появились здесь именно благодаря съемкам фильма. Например, огромный скелет кита.

— Туристы любят отправляться на поиски мест из фильма. Неплохой вариант, чтобы интересно провести время, — делится Дмитрий.

Также туристам всегда рады в местном этнопарке. В нем живут хаски и олени, которых можно покормить.

САМЫЙ СЕВЕРНЫЙ ПРЕЗЕНТ

Из Териберки чаще везут в подарок местные деликатесы: крабов, варенье из северных ягод, настойки… В этнопарке можно приобрести на память сертификат о пересечении полярного круга. А в информационном турцентре региона, в Мурманске, вам выдадут паспорт полярника.

К слову, отдельных сувенирных лавок в Териберке нет. Зато в Мурманске можно найти различные варианты.

Даже в аэропорту есть лавка, где продают уникальные авторские работы. Брендовым слоганом здешней сувенирной продукции стала фраза «На Севере жить».

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Алексей Овсянников, туроператор: