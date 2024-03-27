Цены на летний отдых для уральцев снова вырастут

Эксперты прогнозируют новый рост цен на путешествия с началом весенне-летнего туристического сезона. Об этом заявил вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.

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«Рост будет порядка инфляции – 10–15 %. Взрывного роста, как в позапрошлом году, происходить не будет», – уточнил Барзыкин.

При этом он отметил, что на выездные направления будет влиять валютный курс.

Помощник президента ассоциации туроператоров Аланьи Шукру Жимрин на пресс-конференции в Екатеринбурге признал, что отдых в Турции стал намного дороже. Он пообещал, что в этом году отели постараются сохранить цены «на адекватном уровне».

Заметно подорожал и отдых в Свердловской области, отметил президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев. В этом году рост стоимости продолжится: в ассоциации надеются, что он будет не выше инфляции.

Чтобы сэкономить на путешествиях, Барзыкин посоветовал заранее бронировать авиабилеты и выезжать не в пиковые даты. Некоторые недорогие отели имеют общие пляжи или прогулочные зоны с более роскошными, раскрыл секрет эксперт. Вдвое увеличилась популярность недорогих пеших экскурсий.

Михаил Мальцев, в свою очередь, порекомендовал обратить внимание на железнодорожные и автобусные поездки и субсидированные авиабилеты.