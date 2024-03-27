Сувенирные магниты на холодильнике помогают дольше хранить хорошие воспоминания об отпуске и даже немного повышают уровень счастья. Об этом рассказала эндокринолог, доктор медицинских наук Зухра Павлова в своем Telegram-канале.

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Врач отметила, что неожиданный способ почувствовать себя счастливее назвали исследователи из Ливерпульского университета. Они обнаружили, что привезенные из путешествий магниты, которые размещают на холодильнике, стимулируют работу человеческой памяти.

«Магнитики постоянно находятся у нас перед глазами — на холодильнике, и мы невольно бросаем на них взгляд, каждый раз открывая дверцу», — объяснила Павлова.

Эндокринолог добавила, что регулярные напоминания об отпуске и времени, проведенном с друзьями и семьей, не только помогают лучше сохранить воспоминания, но и делают людей немного счастливее.

«Прелесть в том, что эти положительные эмоции можно получать бесконечное количество раз», — заключила Павлова.

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