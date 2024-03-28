На территории Кубани объявили штормовое предупреждение. Об угрожающей российскому региону опасности заявили в ГУ МЧС РФ.

Так, в четверг и пятницу, 28 и 29 марта, в горах Краснодарского края выше 1,5 тысячи метров будет лавиноопасно. В связи с этим спасатели посоветовали гражданам соблюдать меры безопасности.

Сотрудники МЧС напомнили жителям и гостям Кубани основные правила поведения в районах схода лавин. В частности, они рекомендовали им не выходить в горы в снегопад и непогоду.

«При попадании под лавину или обвал постарайтесь укрыться под скалой, за стволом большого дерева, — говорится в сообщении. — Если вас захлестнуло лавиной — делайте широкие движения так, будто вы плывете, чтобы удерживаться на поверхности снежного потока».

Ранее свыше 10 летевших в Сочи пассажирских самолетов резко сменили курс и сели в другом месте из-за неблагоприятных погодных явлений.