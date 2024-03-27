Курорт федерального уровня могут создать на Волге в Нижегородской области

Курорт федерального масштаба может появиться на Волге в Нижегородской области. Крупный загородный комплекс откроется в Кстовском районе в случае выкупа и реновации пансионата «Татинец», популярного в 1990–2000-е годы. Об этом сообщает Гипермаркет недвижимости GIPERNN.RU со ссылкой на его директора Александра Курышева.

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Для ускорения реновации нынешний собственник пансионата подготовил проект реконструкции, а также архитектурный и дизайн-проекты. Согласно предложенным наработкам, в центральном здании «Татинца» расположатся гостиничные номера. Также вторую жизнь получат уже запроектированные пространства — рестораны, бильярдный клуб, сауна и прочие.

ФОК советской постройки, который находится в границах пансионата, может превратиться в современное сооружение с тренажерным и спортивным залами, комплексом бань и бассейном. Неподалеку предлагается обустроить детский тематический парк, универсальную спортплощадку, горнолыжные трассы для зимнего отдыха и пляжную зону — для летнего.

Пансионат универсален с точки зрения развития. Спортивное направление? Пожалуйста! Детские активности? Можно развить и их. Это не просто проект, это безграничная возможность. Объект подготовлен к мгновенному развитию, — заявил директор пансионата «Татинец» Александр Курышев.

Как будет выглядеть известный нижегородский пансионат, если новый инвестор захочет превратить его в загородный комплекс федерального уровня, смотрите в фоторепортаже наших коллег.