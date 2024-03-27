Сезон катания на «Архызе» продлили до мая

Горнолыжный сезон на курорте «Архыз» в Карачаево-Черкесии в этом году завершится на раньше 1 мая.

«В этом году погода решила порадовать всех фанатов катания на горных склонах: много снега, тепло и яркое весеннее солнце создали идеальные условия для спусков с горы. Поэтому с радостью сообщаем, что в этом году мы продлеваем катание до 1 мая», — сообщается в телеграм-канале курорта.

По итогам 2023 года курорт посетили более 880 тысяч человек. К 2030 году туристический поток на «Архыз», по прогнозам управляющей компании «Архыз», достигнет отметки в 2 миллиона человек.