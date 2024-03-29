Оренбургский аэропорт переходит на весенне-летнее расписание полетов

В воскресение, 31 марта, международный аэропорт «Оренбург» приступит к работе в весенне-летнем режиме, который продлится до 27 октября. Об этом сообщает пресс-служба воздушной гавани.

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Всего на этот период запланировано 15 направлений регулярных внутренних и международных рейсов, которые будут выполнять 11 авиакомпаний.

Ежедневно до 6 раз в сутки можно будет улететь в Москву и до 3 раз - в Санкт-Петербург. Авиакомпании продолжат выполнение полетов в Калининград, Минеральные Воды, Махачкалу и Сочи.

Новыми внутренними направлениями для аэропорта станут рейсы в Волгоград и Горно-Алтайск, которые запланировала авиакомпания «Икар». «ЮВТ АЭРО» будет осуществлять перевозки в Казань и Нижний Новгород. Кроме того, продолжатся рейсы в Екатеринбург и Новосибирск.

Международная карта полетов будет представлена Турцией и Таджикистаном. Рейсы в Анталью в этом году будут выполнять две авиакомпании – «Southwind» и «Azurair». Рейсы в Душанбе и Худжанд запланировал авиаперевозчик «Nordwind».

Подробнее с расписанием можно ознакомиться на сайте аэропорта в разделе «Сезонное расписание», с условиями перевозки и стоимостью авиабилетов – на сайте авиакомпаний и у их представителей.