Туристы требуют у туроператора 500 тысяч рублей за сломанные зонтики на пляже

Пензенский областной суд принял решение взыскать с туроператора 500 тыс. руб. в пользу туристов, которые посчитали, что их отдых на Кубе был испорчен.

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Полмиллиона рублей, куда вошли убытки, неустойка, штраф и компенсация морального вреда, клиенты собираются получить не потому, что «плохой» туроператор заселил их в номер, кишащий тараканами, а вместо обещанного шведского стола их каждый день кормили дошираком. Страдания, оцененные в круглую сумму, отдыхающие испытали из-за того, что на пляже оказалось недостаточное, по их личному мнению, количество зонтов от солнца.

История, ставшая поводом для судебной тяжбы, началась в июле 2023 года, когда семейная пара из Пензы вместе с тремя своими детьми решила отдохнуть на Кубе. Они приобрели пакетный тур в 5-звездочный отель за 930 тыс. руб. и полетели на Остров свободы.

Заселившись, туристы отправились на пляж, где насчитали полсотни деревянных зонтов, а на некоторых из них отсутствовало тростниковое покрытие. Укрытий от тропического солнца на всех отдыхающих не хватало, поэтому пензенцы, по их утверждению, испугались возможных ожогов.

«В результате истцы выселились из отеля и за счет собственных денежных средств продолжили отдых в другом месте. В ответ на их претензии туроператор перечислил часть денежных средств – более 190 тыс. руб.», – сообщила пресс-служба Пензенского окружного суда.

Вернувшись домой, туристы решили, что этих денег им недостаточно, после чего подали иск в суд, требуя взыскать с туроператора «убытки, связанные с оплатой стоимости проживания в другом отеле, неустойку, а также компенсацию морального вреда».

Ленинский районный суда Пензы, ознакомившись с материалами дела, иск обиженных туристов отклонил. Это не охладило их пыл, и туристы подали апелляцию в областной суд, который в итоге встал на их сторону. В качестве одного из аргумента в пользу принятия такого вердикта в суде назвали фотографии сломанных зонтов и шезлонгов, которые предъявили истцы.

Но, как оказалось, к оборудованию пляжа ответчик не имеет абсолютно никакого отношения. Пляж «всего лишь» с 50 зонтами не принадлежит отелю, проживание в котором оплатили туристы. Все пляжные территории на Кубе, за исключением единичных случаев, являются муниципальными – эту информацию за пару минут можно найти в интернете. Отдыхать на пляже абсолютно бесплатно и пользоваться инвентарем может любой желающий, а не только постоялец близлежащего гостиничного комплекса. Даже если местные власти установят пару сотен зонтов, их все равно может не хватить, особенно если место популярно у отдыхающих.

Следовательно, к эксплуатации пляжного оборудования владельцы отеля, а тем более туроператоры, с которыми они сотрудничают, никакого отношения не имеют. В такой ситуации логичнее судиться с кубинским муниципалитетом, но здесь гешефт явно не светит. Куда легче получить его после обращения в региональный суд, где обычно не слишком вникают в отраслевую специфику и встают на сторону рядового потребителя.

В итоге туристы смогли убедить пензенский суд второй инстанции, что не были заранее информированы о количестве и состоянии лежаков и зонтиков, хотя признались, что в описании отеля, предоставленном туроператором, указано, что пляж рядом находится в муниципальной собственности.

«В силу ст. 6 ФЗ №132-ФЗ “Об основах туристской деятельности в Российской Федерации” турист имеет право на возмещение убытков и компенсацию морального вреда в случае невыполнения условий договора о реализации туристского продукта туроператором или турагентом», – говорится в материалах пензенского суда.

Редакция TourDom.ru предложила прокомментировать судебный вердикт представителям ООО «Библио-Глобус Туроператор».

«В данном случае необходимо отметить, что взыскание произведено судом апелляционной инстанции. Судебный акт в полном объеме не подготовлен, в связи с чем дать какие-либо комментарии по существу в настоящий момент не представляется возможным, – сообщили юристы компании. – Одно туроператор знает точно: все обязательства перед туристами были выполнены, а представленные услуги были надлежащего качества. Более того, истец, утверждая, что представленный отель не соответствует категории 5*, ссылается исключительно на нормативно-правовые акты РФ, которые в данном случае не подлежат применению. Информация о том, что территория на берегу находится в муниципальной собственности, размещена на нашем сайте, следовательно, нет оснований утверждать, что в данной ситуации за оборудование пляжа несет ответственность отель и туроператор».

В заключение представители туроператора отметили, что компания будет обжаловать судебное решение, и очень надеются на то, что вышестоящие суды дадут должную оценку предоставленным доводам.

Как считают эксперты, описанный случай вполне можно отнести к проявлению потребительского экстремизма, когда путешественники наживаются на турагентствах и туроператорах. Кто-то оказывается недоволен отелем, кто-то экскурсиями, существуют и субъективные ожидания, которые не всегда оправдываются, но некоторые ушлые туристы пытаются за это через суды «срубить» денег с туркомпании. Обычно речь идет о нескольких десятках тысяч рублей. Здесь же туристы, получив от туроператора почти 200 тыс., пытаются получить еще полмиллиона.

«К счастью, случаев, когда в пользу туристов взыскиваются огромные суммы по незначительным недостаткам, немного. В большинстве случаев размер взыскание соразмерен “страданиям” туристов. То есть решение окружного суда Пензы скорее обращает на себя внимание, чем является неким рядовым случаем. Собственно “отказное” решение суда первой инстанции это подтверждает. А вот в апелляции что-то пошло не так, – сказал в беседе с журналистом TourDom.ru Александр Байбородин, директор компании “Юристы для турбизнеса «Байбородин и партнеры»”. – Согласно ст. 67 ГПК РФ суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению. То есть именно “убеждение” конкретного судьи является определяющим в вынесении решения прав или виноват туроператор, и если виноват, то на какую сумму».

Как подчеркнул юрист, какой-то заранее определенной на уровне закона методики оценки «убытков» или «страданий» туристов в рублях на сегодня не существует.