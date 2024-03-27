Главную площадь и набережные на курорте «Мамисон» планируют открыть в 2025 году

На строящемся в горах Северной Осетии курорте «Мамисон» в 2025 году планируют сдать в эксплуатацию главную площадь туристического комплекса и благоустроенные набережные.

© «Это Кавказ»

В телеграм-канале института развития «Кавказ.РФ» размещены визуализации будущих общественных пространств курорта.

«Планируем, что это будут современные архитектурные решения, гармонирующие с природой вокруг и приправленные духом этники. Поможет в этом использование натурального камня и дерева, а также мотивов традиционной осетинской архитектуры и национальных узоров», — говорится в сообщении.

Отмечается, что при въезде на курорт установят стелу, повторяющую контуры окружающих гор и украшенную лентами орнамента. Главная площадь курорта будет иметь несколько функциональных ярусов с торговыми павильонами, обеденными зонами, детской площадкой, арт-объектами и скамейками с возможностью подзарядки смартфонов от солнечных батарей и подогревом. «Многоуровневое решение позволит сохранить естественный ландшафт. В местах перепада высот планируем обустроить пандусы и лестницы», — уточнили в компании.

«Еще одним обязательным пунктом программы отдыха на нашем курорте станут прогулки по променаду и обустроенным набережным рек Бубидон и Мамихдон. К историческим достопримечательностям в округе будут вести отделанные деревом экотропы. По пути планируем разместить гигантские качели, парк зеркальных столбов, лабиринт, видовые площадки с оборудованными местами для отдыха», — добавили в институте развития.

Кроме того, променад и экотпропу свяжет открытое пространство с торговыми павильонами, костровыми площадками, фотозонами и зелеными насаждениями.

«Мамисон» — строящийся в Алагирском районе Северной Осетии всесезонный туристско-рекреационный комплекс под управлением института развития Кавказ.РФ. На территории курорта действует особая экономическая зона. Строительные работы начались в 2022 году. Курирует развитие «Мамисона» Минэкономразвития РФ.