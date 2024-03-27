Улетевшие на запасные аэродромы из-за непогоды самолеты вернулись в Сочи

По состоянию на 9.00, все рейсы, уходившие на запасные аэродромы из-за ночного удара стихии, вернулись в Сочи. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани курорта.

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Их обслужили и отправили в пункты назначения. Один борт остается на запасном аэродроме, но по другим причинам - из-за наступившего времени отдыха экипажа.

Правда, один рейс - FV-6562 в Санкт-Петербург, который должен был вылететь вчера, отправится сегодня в 12.30.

В аэропорту отметили, что до конца дня возможны кратковременные ухудшения погоды, и попросили следить за расписанием по онлайн-табло.

Как ранее сообщала "РГ", в ночь с 26 на 27 марта на побережье Сочи выпало от 12 до 24 миллиметров осадков. Сильный ветер повалил 26 деревьев.