Эксперты по туризму раскрыли предпочтения россиян в выборе отдыха на лето

За последний год россияне стали отдавать предпочтение поездкам на отечественные санаторные курорты в летний период, сообщил национальный туроператор «Алеан». Бронирование мест в оздоровительных учреждениях по сравнению с прошлым годом выросло больше чем на треть.

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Особой популярностью пользуются санатории на северо-западе страны, в Поволжье и на Дальнем Востоке, отметили РИА Новости.

На 66 % увеличилось бронирование на курортах Нальчика, на 40 % – в Ленинградской области и на 30 % – в Белокурихе и Минеральных Водах. Растет популярность отдыха в Башкортостане, в Свердловской и Курганской областях. На лечебный отдых в Дагестане заявки увеличились на 16 %.

Небольшой прирост у Тюменской области, Подмосковья и Краснодарского края. Из заграничных направлений популярностью пользуется Белоруссия.

Ранее туроператоры рассказали, чем туристов российских туристов привлекает Маврикий. За 2023 год их количество увеличилось на 70 %. Способствуют этому местные предприниматели, которые заманивают россиян выгодными предложениями. Фото: ФедералПресс / Мария Гридина