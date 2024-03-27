Несколько самолетов, направлявшихся в Сочи, ушли на запасные аэродромы. Причиной стали дождь, гроза и ветер с порывами до 16 м с.

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Решение о посадке самолетов на запасных площадках принимают командиры воздушных судов, исходя из безопасности полета, подчеркнули в пресс-службе аэропорта Сочи.

Из-за переноса рейсов и, как следствие, большого количества людей в аэропорту города-курорта, пассажиров просят не занимать сидения в воздушной гавани вещами и багажом, уступать места пожилым, женщинам и детям.

Кроме того, отправляющихся туристов до улучшения метеорологических условий просят следить за временем вылета на электронных или онлайн-табло на сайте аэропорта aer.aero.