Амурчане жалуются на проблему с авиаперелетами до Владивостока

Добраться из Благовещенска во Владивосток на самолёте становится большой проблемой. Авиакомпания «Аврора» так и не открыла летнее расписание, а именно с этим перевозчиком пассажиры могли сэкономить.

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Билеты у «Авроры» до Владивостока и обратно обходилось в среднем по 10,3 тыс. рублей. По этой причине амурчане и ждали с нетерпением летнего расписания. Но у «Авроры» на сайте перелёты заканчиваются 30 марта, после этого рейсов нет.

Планировала полететь в командировку. На 30 марта успели купить билет Благовещенск – Владивосток ещё за 5150 рублей. А обратно – на апрель – билетов нет. Испугалась, что не смогу выбраться из Владивостока, купила у другой авиакомпании, - говорит Елена, благовещенка.

Другая авиакомпания – это «Ираэро». У перевозчика есть перелёты до Владивостока и обратно, но билет стоит в среднем от 8 тыс. рублей и выше. Багаж у самого «экономного» билета 10 кг, и это ручная кладь. За дополнительный багаж просят доплатить. На лето билеты ещё дороже.

Авиакомпания «Аврора» у себя в соцсетях на многочисленные вопросы, жалобы отвечает одно: «Здравствуйте! Благодарим вас за интерес к этому направлению. Информация о рейсе появится дополнительно».

Когда потом? Через несколько дней апрель начинается, - возмущаются комментаторы в ответ.

Будут ли у «Авроры» льготные билеты из Благовещенска до Владивостока - неизвестно. Пока на лето есть ещё вариант с РЖД. К примеру, на середину мая до столицы Приморья есть билеты. Обойдутся они в сумму от 3,5 тыс. рублей. Но ехать придётся более 24 часов.

Мы собирались лететь на праздниках во Владивосток. Это же удобно: полтора часа - и ты в Приморье. Добираться на поезде - это невыгодно, дни отпуска просто закончатся. Непонятно просто, почему авиакомпания отмалчивается. Сказали бы честно – билетов не будет на лето, и люди бы успокоились, - возмущается читатель портала 2х2.su Сергей.

Судя по комментариям, у «Авроры» нет летнего расписания по многим городам Дальнего Востока. Людям приходится покупать билеты у других перевозчиков, но они уже гораздо дороже.

Ранее портал 2х2.su сообщал про жалобу амурчанки, которую шокировали космические цены на перелёты с Дальнего Востока. Как оказалось, многие жители региона не успели купить субсидированные билеты на перелёты до Москвы.