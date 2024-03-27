На первый турфорум в Южно-Сахалинске съехались гости из 20 городов

Первый городской туристический форум "Южно-Сахалинск - маршрут построен!" получился масштабным. Он вызвал большой интерес и собрал более 500 человек из девяти субъектов Российской Федерации и братского государства - Беларуси. Красноярск, Краснодар, Благовещенск, Москва, Воронеж, Иркутск, Петропавловск-Камчатский, Владивосток, Гродно - такова география участников. На форум прибыли и представители всех муниципальных образований Сахалина и Курил.

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Организовали его городской департамент культуры и туризма совместно с культурно-туристическим центром администрации Южно-Сахалинска. Яркая насыщенная трехдневная программа включала пленарное заседание, стратегическую сессию, четыре тематические секции, два воркшопа и экскурсии. На разных площадках выступили 44 спикера из 20 городов.

Прямым и конструктивным получился диалог представителей законодательной и исполнительной власти, бизнес-сообщества, спортивных объединений, учреждений культуры и образования, гостиничной индустрии, компаний-туроператоров, студентов Сахалинского государственного университета и Южно-Сахалинского педагогического колледжа. Признанные эксперты в области туризма и начинающие предприниматели обменялись профессиональным опытом, обсудили положение дел в туриндустрии и существующие проблемы. Говорили и о таких новых направлениях, как медицинский, научный, гастрономический, детский социальный туризм. Участники поделились своим видением того, как повысить качество услуг и увеличить турпоток, предлагали современные пути развития туротрасли.

- Мы приехали, чтобы обменяться опытом, помочь увидеть перспективы, которые, возможно, туристическое сообщество региона пока еще не замечает. Гости свежим взглядом видят все. Мы собрались, чтобы обсудить проблемы, помочь раскрыть туристический потенциал Сахалинской области, - рассказала директор автономной некоммерческой организации развития туризма, культуры и креативных индустрий "Матрешка" Елена Суслина, приехавшая из Воронежа. - Одна из сложных, на мой взгляд, проблем - взаимосвязь между бизнесом и региональной властью. Меня радует вовлеченность большого количества молодежи - это самая важная "точка роста". Молодежь приходит с идеями, предлагает что-то новое, неординарное. На стратегической сессии мы разрабатывали со студентами новые модели, маршруты, проекты для развития туристической отрасли Сахалинской области.

По словам директора муниципального центра детско-юношеского туризма Туапсинского района Краснодарского края Натальи Ликарчук, сейчас активно развивается проект "Больше, чем путешествие" президентской платформы "Россия - страна возможностей" и общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи "Движение Первых".

- Краснодарский край очень привлекателен в плане путешествий. Хотелось бы сделать его более доступным для сахалинских ребят. Можно и нам попробовать путешествовать по Сахалину. Как инструктор водного туризма, думаю, что такое направление можно создать здесь. Тогда остров стал бы еще более привлекательным, прежде всего для семейного отдыха. 2024 год объявлен Годом семьи, а водный туризм дает возможность родителям путешествовать с детьми, вместе познавать разные уголки нашей необъятной страны, наслаждаться новыми впечатлениями, - отметила Наталья Ликарчук.

Одной из самых массовых стала онлайн-сессия форума. В ее работе участвовали представители муниципалитетов Сахалинской области, а также специалисты из белорусского Гродно.

- Мы довольны, что получилось организовать встречу подобного масштаба с туристическим сообществом. На протяжении трех дней с нами были не только те, кто напрямую занимается туризмом, но и те, кто только начинает работать в этой сфере. На форуме они получили определенный багаж знаний, который поможет им выбрать правильный путь. Прозвучала и критика: туристическому сообществу не хватает рабочей трибуны для общения, где можно задать интересующие вопросы. Считаю, что сейчас мы на пути к созданию как минимум информационных платформ. Я убеждена, что следующему форуму быть! Маршрут построен, - отметила директор департамента культуры и туризма администрации Южно-Сахалинска Ирина Герасимова.

Признанные эксперты в области туризма и начинающие предприниматели обменялись профессиональным опытом.

В практическом блоке форума прошли воркшопы, где участники представили городской дизайн Южно-Сахалинска, подготовленный с помощью фотостопа. Не менее интересным и познавательным было знакомство с кейсом по подготовке авторских экскурсий. Такая форма общения оказалась востребованной и эффективной.

- Когда мне предложили принять участие в форуме, я с удовольствием согласилась. Наше учреждение организует экскурсии в Поронайском районе Сахалинской области. У меня только положительные эмоции. Полученные знания помогут нам развивать туризм. Например, гастрономический. У нас проживает четыре рода коренных малочисленных народов Севера, которые могли бы готовить для туристов свои блюда. Мы проводим праздник "Кормление духа моря", а это событийный туризм. Подумаем об экскурсиях на озеро Невское. Есть над чем работать, - поделилась директор культурно-досугового центра "Мир" из Поронайска Ирина Харитонова.

По мнению организаторов, некоторые прозвучавшие на форуме идеи и предложения достойны воплощения в реальность.

Вице-мэр Елена Федорова поблагодарила гостей за плодотворную работу. Она отметила, что туристический форум станет ежегодным. Планируется, что проходить он будет в разные времена года. Это позволит представителям туротрасли вновь и вновь возвращаться на остров и видеть преображение восхитительной сахалинской природы.

Первый туристический форум организован департаментом культуры и туризма администрации Южно-Сахалинска и поддержан мэром города Сергеем Надсадиным.

Справка

Сахалинская область - единственный в России регион, расположенный на 87 островах, включая Сахалин. Омываются они водами Тихого океана, Охотского и Японского морей. Сахалин и Курилы притягательны своим суровым и в то же время сказочным величием, неповторимой красотой и разнообразием флоры и фауны.