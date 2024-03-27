Камчатский губернатор намерен штрафовать туристов за несчастные случаи

Губернатор Солодов выступил с инициативой наказания беспечных туристов, сообщает ИА DEITA.RU.

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Глава Камчатки высказался о туризме в регионе, трагических происшествия и способах речения этой проблемы. По его мнению, частично вина лежит на самих туристах, гидах и организаторах. Многие пренебрегают правилами безопасности при экстремальном туризме.

Касательно последнего происшествия, Солодов отметил, что люди шли по маршруту и уже стали замечать сход небольших лавин, но поскольку возможность вернуться была также связана с риском, решили добраться до пункта назначения. В результате двое туристов погибли - глава региона уверен, что этого можно было избежать.

«Конечно, мы понимаем, что происшествие было связано с крайне неблагоприятными погодными условиями. (…). Я считаю, что нам нужно переходить к тому, что при нарушении правил безопасности, таких как предупреждения МЧС, не регистрация маршрута или пренебрежение неблагоприятными погодными условиями, после спасательной операции необходимо применять меры финансовой ответственности» - сказал Солодов в комментарии РБК Приморье.

Губернатор напоминает, что в таких случаях власти вынуждены мобилизовать все силы местных спасателей на то, чтобы вручить беспечных туристов. Сами же они не несут никакой отвественности.