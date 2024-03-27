Калининградцы просят добавить к новому рельсобусу вагон-ресторан

Трехвагонный состав начнет курсировать по маршруту Калининград-Краснолесье с 1 мая этого года. Об этом во вторник, 26 марта, сообщил в своем аккаунте «ВКонтакте» министр культуры и туризма Андрей Ермак.

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Местные жители в комментариях попросили добавить к рельсобусу 4-й вагон. Потенциальные пассажиры нового маршрута потребовали у министра вагон-ресторан. Ермак не исключает такую возможность.

- Если рейс будет востребован, уверен, это можно будет сделать, - ответил на запрос Андрей Ермак.

Кроме того, жители области спросили о цене проезда на новом транспорте. По словам министра, поездка в одну сторону будет стоить 439 рублей. Ранее kaskad.tv писал о том, что КЖД доработала расписание рельсобуса Калининград-Краснолесье.