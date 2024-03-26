Петербург впервые представил туристский потенциал на выставке в Шанхае

Туристский потенциал Санкт-Петербурга впервые представлен на международной выставке в Шанхае. Как сообщила пресс-служба петербургской администрации, город представит жителям Китая свои возможности, чтобы восстановить поток китайских туристов, который до пандемии составлял около 20% иностранного турпотока в Петербург.

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"Петербург впервые представляет свой туристский потенциал в Шанхае, где сегодня открылась международная выставка Incentive Travel & Conventions, Meetings China (IT&CM China). В этом году она первый раз после пандемии проходит в очном формате", - говорится в сообщении пресс-службы.

На выставке, которая продлится до 28 марта, специалисты Конгрессно-выставочного бюро петербургского комитета по развитию туризма совместно с представителями крупнейших отелей, туроператоров, судоходных компаний расскажут об актуальных всесезонных предложениях для путешествий в Петербург. Посетители смогут познакомиться с классическими туристскими маршрутами и с новыми точками притяжения, узнать о предложениях, подготовленных специально для китайских туристов.

"Китай - один из основных торговых партнеров Петербурга, у нас много городов-побратимов в этой стране, мы активно сотрудничаем в различных сферах. В последнее время растет интерес к взаимодействию в области машиностроения, судостроения, туризма, образования. До пандемии больше всего туристов мы принимали из КНР. Надеемся, что число китайских туристов, привлеченных богатым историческим и культурным наследием Петербурга, будет расти", - привела пресс-служба Смольного слова губернатора Петербурга Александра Беглова по поводу участия в выставке.

Стенд Санкт-Петербурга на выставке вдохновлен "Садом дружбы" - достопримечательностью, созданной китайскими мастерами в качестве подарка от правительства Шанхая в честь 300-летия Петербурга в 2003 году. Экспозиция украшена китайскими и петербургскими символами.