В Кисловодске восстановят популярную в советское время Поляну Песен
Власти ставропольского Кисловодска восстановят Поляну Песен, созданную в 1970-х годах и ставшую популярной у гостей города. Работы планируется провести до конца года.
«Курортный объект советской эпохи, Поляну Песен, восстановят в Кисловодске в этом году. Историческая городская локация была создана в 1973 году и представляла собой раскинувшийся под открытым небом амфитеатр, собиравший во времена СССР десятки тысяч зрителей», — рассказал ТАСС глава города-курорта Евгений Моисеев.
По его словам, Поляна Песен расположена поблизости от благоустраиваемого сейчас Старого озера. Восстановительные работы пройдут в рамках реновации Комсомольского парка.
«В рамках благоустройства Комсомольского парка будем восстанавливать место, которое было своеобразным „зеленым театром“ под открытым небом, а во времена СССР — главной концертной площадкой курорта. Подрядную организацию уже определили, в ближайшее время приступим к работам. Хотим сделать „забытую“ Поляну Песен снова знаменитым местом событийного туризма, где будем проводить городские мероприятия с участием ведущих мастеров искусства», — добавил глава Кисловодска.