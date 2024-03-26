В Кисловодске восстановят популярную в советское время Поляну Песен

Власти ставропольского Кисловодска восстановят Поляну Песен, созданную в 1970-х годах и ставшую популярной у гостей города. Работы планируется провести до конца года.

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«Курортный объект советской эпохи, Поляну Песен, восстановят в Кисловодске в этом году. Историческая городская локация была создана в 1973 году и представляла собой раскинувшийся под открытым небом амфитеатр, собиравший во времена СССР десятки тысяч зрителей», — рассказал ТАСС глава города-курорта Евгений Моисеев.

По его словам, Поляна Песен расположена поблизости от благоустраиваемого сейчас Старого озера. Восстановительные работы пройдут в рамках реновации Комсомольского парка.