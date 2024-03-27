Лучшие музеи Северной столицы для опытных туристов

Петербург недаром называют городом музеев – их в Северной столице более 200. Именно здесь впервые в России появились публичные музеи: в 1702 году по указу Петра начали собирать на хранение самые разнообразные редкости, а в 1714 году первый государственный общедоступный музей Кунсткамера распахнул свои двери перед жителями города. С тех пор и по сей день их количество только увеличивается, охватывая самые разные сферы истории, культуры и техники. И если вы уже выполнили обязательную часть культурной программы, посетив Эрмитаж, Русский музей и Петропавловскую крепость, «Газета.Ru» расскажет о музеях не столь известных, но тем не менее представляющих интерес для любознательных людей.

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Реставрационно-хранительский центр Эрмитажа в Старой Деревне

Говорят, что на осмотр Эрмитажа понадобится около 8 лет, если уделять каждому экспонату хотя бы 1 минуту. Понятно, что это утверждение никто не проверял, но, учитывая, что количество единиц хранения перевалило за 3 миллиона и постоянно увеличивается, оно вполне может оказаться верным. Со временем стало ясно, что места для всех этих сокровищ мирового искусства и культуры катастрофически не хватает. Тогда и было принято решение о строительстве нового здания, а точнее, комплекса зданий – реставрационно-хранительского центра Эрмитажа.

Сейчас этот уникальный по величине и технической оснащенности проект предоставляет возможность всем желающим посетить, по сути, запасники одного из крупнейших музеев мира и увидеть хранящиеся там экспонаты, прежде закрытые для широкого доступа.

К сожалению, свободно погулять по залам не удастся – попасть сюда можно только с экскурсией. Вы увидите экспозицию мебели и предметов быта XVI-XIX веков и завораживающее динамичное музыкальное представление в Театре шпалер. В Каретном зале вам расскажут, чем прогулочная карета отличалась от коронационной и что такое портшез, покажут парадные экипажи и уникальные механические дрожки от уральского крепостного самородка.

Вы узнаете, зачем турецкий султан Селим III подарил императрице Екатерине II свою военную палатку, и осмотрите ее снаружи и изнутри. А представленная здесь экспозиция русской и западноевропейской живописи воистину достойна залов лучших музеев мира. И точно никого не оставит равнодушным галерея старинного костюма, в которой представлены больше 100 манекенов, одетых в предметы дамской и мужской моды прошлых веков – от гардероба Петра I и платьев Екатерины II до мундиров Николая II и парадного облачения офицеров русской армии XVIII века.

Этот необычный музей-хранилище примечателен еще тем, что здесь находятся мастерские реставраторов, куда можно заглянуть с экскурсией и увидеть, как реставрируют оружие и художественные полотна, старинные часы и музыкальные шкатулки, скульптуру и мебель.

Заусадебная улица, 37А, станция метро: Старая деревня

Музеи-макеты: Россия и Петровская акватория

Тем, кто хочет почувствовать себя Гулливером в стране лилипутов и с высоты человеческого роста объять то, что в обычной жизни объять невозможно, стоит посетить два интересных музея-макета: Гранд-макет Россия и макет Петровская акватория.

Гранд-макет Россия не географическая карта с конкретными городами – это собирательный, но очень узнаваемый образ нашей необъятной Родины с основными достопримечательностями, где на 800 квадратных метрах передано все разнообразие страны от Калининграда до Камчатки. Сотни бытовых сцен отражают практически все виды человеческой деятельности: курсируют железнодорожные составы, по улицам двигаются автомобили с включенными фарами, крохотные человечки разыгрывают жанровые сценки. Каждые 15 минут с востока на запад на макет волной накатывает ночь, наполняя души взрослых людей детским восторгом. Вы можете поучаствовать в жизни этого микромира: на макете более 50 интерактивных кнопок, с помощью которых посетители могут управлять динамичными сценками и объектами.

Цветочная улица, 16, станция метро: Московские ворота

Петровская акватория

Эта локация с научной точностью покажет вам Санкт-Петербург эпохи от Петра I до Екатерины II, причем не только дома и улицы, но и жизнь города XVIII века. Усадьба Меньшикова на месте Университета и бал-маскарад в Петергофе, первый петербургский порт и уже не существующая крепость в Ораниенбауме – петровский Петербург можно увидеть собственными глазами и сравнить с современным городом. Настоящее водное пространство воссоздает акваторию Невы и Финского залива, где ходят и участвуют в сражениях более 100 макетов кораблей. Здесь также происходит смена дня и ночи, показываются наводнения и пожары, а жанровые сценки дают представление о жизни самых разных слоев общества того времени. Более 40 интерактивных кнопок дадут вам возможность стать участниками давно минувшей эпохи.

Малая Морская улица, 4/1. Станция метро Адмиралтейская

Музей мостов

Еще один музей, где можно увидеть действующие макеты, – единственный в России Музей мостов, главных символов Петербурга. Уникальная коллекция собиралась более 200 лет и долгое время была малодоступна обычным посетителям.

Каких только моделей переправ здесь нет – российских и зарубежных, построенных и оставшихся лишь в проекте, старинных и современных, из камня, дерева и металла.

Интересна старейшая модель моста через Неву, созданная в XVIII веке, и техническая модель подвесного Львиного мостика, а Пантелеймоновский и Египетский в их прежнем виде можно увидеть только здесь – их облик после перестроек и реконструкций со временем сильно изменился. А действующую модель Благовещенского моста изготавливали целых 12 лет, причем в работе принимали участие ювелиры.

Современное мостостроение по праву представляет Крымский мост – самый длинный мост в России и Европе. Над его проектом работали инженеры Северной столицы.

Мучной переулок, 2, станции метро: Сенная площадь, Гостиный двор, Невский проспект

Музей обороны и блокады Ленинграда

Петербург несколько раз менял имя, не меняя своей сути и своего характера, – и как за Ленинградом всегда тенью стоял имперский Петербург, так и сегодня за Петербургом незримо присутствует героический Ленинград. Этот музей должен посетить каждый. Чтобы понять, как жил и сражался великий город во время Блокады 1941-1944, погрузиться в атмосферу того трагического времени и прочувствовать, в каких нечеловеческих условиях голода, холода и тьмы выстояли ленинградцы. Чтобы помнить о тех, кто не дожил, кто лежит в братских могилах на Пискаревском кладбище: «Здесь лежит половина города и не знает, что дождь идет…»

Экспозиция музея расскажет о боях на Ленинградском фронте и партизанском движении, об организации Дороги жизни по льду Ладожского озера, по которой под обстрелами и бомбежками везли в город продовольствие и эвакуировали обессилевших от голода жителей, о том, как жили в осажденном городе.

Вы окажетесь в блокадной булочной и школьном классе, заводском цехе и бомбоубежище. Здесь представлены подлинные документы и фотографии, личные вещи и предметы блокадного быта. Вы увидите карточки на продукты и кусочек блокадного хлеба – «125 блокадных грамм с огнем и кровью пополам», осознавая, что это единственная еда на целый день для большинства ленинградцев. Вы услышите звук воздушной тревоги и стук метронома, а еще фрагменты 7-й симфонии Дмитрия Шостаковича, ставшей символом непобежденного города. Это не музей-развлечение, это музей-потрясение.

Соляной переулок, 9. Станция метро: Гостиный двор

Павильон Арсенал

Если вы уже побывали в Рыцарском зале Эрмитажа и хотите расширить свои знания в этой области, выделите день на поездку в Пушкин. Этот музей неумолимо влечет к себе всех любителей военной истории, средневекового оружия и эпохи рыцарей.

Эффектный павильон в виде готического замка был специально построен в Александровском парке для размещения коллекции оружия, которую собирал император Николай I. Во время Великой Отечественной войны он был сильно разрушен и долго стоял в руинах. В 2016 году завершилась реставрация здания, после чего коллекции, переданные в свое время в Эрмитаж, снова обрели родные стены. И здесь есть на что посмотреть: средневековые доспехи, турецкие ятаганы и черкесские сабли, кремневые ружья и пистолеты, конные воины разных стран и эпох и настоящий походный шатер султана. Интерактивные технологии являются современным дополнением к впечатляющей оружейной экспозиции.

г. Пушкин, Александровский парк

Дворец Коттедж

Это изящное двухэтажное здание в неоготическом стиле строилось для семьи императора Николая I как дачный домик и относится к тому редкому типу «живых» музеев, когда кажется, что хозяева только что вышли из комнаты, и чудится где-то рядом шелест платьев, приглушенный разговор и детский смех, воскрешая атмосферу уюта и семейного тепла. Супруга императора Александра Федоровна не любила помпезных интерьеров, и коттедж стал личным пространством семьи, закрытым от посторонних.

Коттедж уникален тем, что это единственный дворец, сохранившийся до нашего времени без перестроек, с аутентичными интерьерами, наполненными подлинными вещами и семейными реликвиями.

Возможно, поэтому здесь так остро ощущается атмосфера той канувшей в небытие жизни, или, быть может, дух места хранит эту жемчужину.

Стремясь к прославленным Петергофским фонтанам, туристы редко обращают внимание на скромный домик в глубине парка. А вот петербуржцы любят этот теплый уголок своей истории.

Петергоф, Парк Александрия

Береговые форты Константин и Риф

Эти два форта являются памятниками фортификационного искусства и привлекают хорошо сохранившимися оборонительными сооружениями и организованными музейными экспозициями.

И что немаловажно, благодаря своему береговому расположению они доступны для посещения в любое время года.

Форт Риф находится на западной оконечности острова Котлин, откуда открываются живописные виды на старейший в России Толбухин маяк и Тюленью гряду. Любители военной истории придут в восторг от уникального капонира, предназначенного для дистанционного управления огнем из 20 орудий, а подземные галереи привлекут романтиков своей необычной атмосферой. На выставках вы узнаете о подвигах военных медиков и Кронштадтском восстании, а кафе и полевая кухня помогут утолить разгулявшийся на свежем балтийском ветру аппетит.

г. Кронштадт, Кронштадтстское шоссе, 74

Форт Константин

На береговом форте Константин вы также найдете потрясающие виды для панорамных фотографий, а брустверы батарей, навигационный знак на косе и маяк придадут фотосессии военно-морской колорит. В музее «Пушкарь» вы узнаете, как проходила служба в форте, познакомитесь с устройством и техническим оснащением укрепления и службой пушкарей, увидите множество оригинальных экспонатов разных эпох. В интерактивном зале можно постоять у штурвала, отправить сообщение азбукой Морзе, посидеть в казачьем седле с шашкой в руках или подержать в руках старинное оружие. И, конечно, сфотографироваться с этими экспонатами.

г. Кронштадт, Кронштадтстское шоссе, 38

Регулярный рейсовый автобус №101/101А от станций метро «Старая деревня» и «Беговая».

Петербург никогда не бывает скучным – у него столько страниц, что понадобится приехать сюда не один раз, чтобы прочесть малую толику самых значимых и интересных. Поэтому приезжайте в Петербург хотя бы на несколько дней, а лучше планируйте тематические поездки на 2-3 дня, дабы избежать информационного сумбура и, почувствовав себя петербуржцем, неспешно получить удовольствие, открывая каждый раз новую грань прекрасного города.

И пусть такие путешествия в Петербург станут для вас традицией, а поводы приехать в город на Неве могут быть самыми разными – театральная премьера или спортивный матч, романтическая прогулка по рекам и каналам или интересная выставка. А сориентироваться в калейдоскопе предложений, узнать больше о классических достопримечательностях и объектах новой туристской географии вам поможет Visit Petersburg.