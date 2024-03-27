Из Северной Осетии начнутся полеты в Самару, Новый Уренгой и Нижний Новгород

Власти Северной Осетии прорабатывают открытие новых направлений из аэропорта Владикавказа. В скором времени будут запущены авиарейсы в Самару, Новый Уренгой и Нижний Новгород.

«По поручению главы республики активно расширяется география полетов. Это связано с динамичным развитием внутреннего туризма. Так, за последние три года появились новые направления, которые субсидируем из регионального бюджета, — это Казань, Пермь, Челябинск, Уфа, Екатеринбург, Новосибирск. Сегодняшним решением добавляем Самару, Новый Уренгой и Нижний Новгород», — сообщил премьер-министр Северной Осетии Борис Джанаев на заседании регионального правительства. Его слова приводит ТАСС.

Джанаев поручил комитету по транспорту и дорожной инфраструктуре продолжить мониторинг актуальных направлений для их включения в маршрутную сеть.

Новые авиарейсы будут запущены в течение этого года.