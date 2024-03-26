Туристов предупредили о мошенниках, которые обманом оформляют кредит в аэропорту

Мошенники, похоже, нашли способ, как оформить кредит на свою жертву без звонка на их телефон. Ловить на живца решили в аэропорту. Как минимум одному из них пришла идея представиться сотрудником одного из банков. Такие ребята в выглаженных рубашках и без чемоданов, предлагающие оформить карту по-быстрому в зоне регистрации на рейс, стали уже привычными для частолетающих туристов. Подозрений не вызывают.

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Как утверждает одна из пострадавших, молодой человек с бейджиком банка подошел к ней в Домодедово. Она согласилась на открытие карты с лимитом. Однако через пару минут после начала процедуры «сотрудник» сказал, что ей пришел отказ. Женщина несильно расстроилась и улетела в запланированном направлении.

Однако уже через пару часов увидела в телефоне сообщения о положительном решении и выводе наличных с оформленной на ее имя карты. Сумма, к счастью, оказалась небольшой – 15 тыс. руб., хотя лимит карты был больше в 10 раз. По факту произошедшего потерпевшая написала заявление и надеется, что предприимчивого дельца привлекут к ответственности.

«Да даже не мошенники, а те обычные ребята, которые действительно оформляют и отдают карты, – очень навязчивые. Я очень осторожная, но вот тоже поддалась как-то и оформила. Убрать их оттуда всех надо», – пишут подписчики телеграм-канала «Крыша ТурДома», обсуждая произошедшее.

Многие из читателей, в том числе юристы, не поверили в реальность истории. Редакция отправила запрос в Домодедово.

Ранее TourDom.ru писал, что преступники в аэропорту Барселоны стащили у туристов из России сумку с люксовыми украшениями.