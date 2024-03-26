Жители Карелии выступили против возведения объекта для туристов

Жители Малиновараккского сельского поселения в Карелии выступили против строительства туристического объекта на озере Верхнее Пулонгское. На странице муниципалитета в соцсети «ВКонтакте» говорится, что стройку решили перенести в другое место.

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«По итогу собрания принято решение о поиске другого места для строительства туристического объекта на территории Лоухского района», – говорится в сообщении.

Стоит отметить, что рядом с озером бизнесмен хотел построить три дома для отдыха. Однако официального обращения о строительстве объектов в адрес местных властей не поступало, уточняет издание «РБК Карелия». В данном районе наибольшим спросом среди туристов пользуются объекты для рыбалки и походов.

Напомним, что город в Карелии оказался в топе направлений для отдыха весной.

Ранее «ФедералПресс» сообщал, как Карелия будет выбираться из десятки «отстающих» регионов РФ.