Культурный Грозный: куда сходить любителям искусства

Главным хранилищем шедевров изобразительного искусства в регионе является, конечно, Музей Чеченской Республики, бывший Национальный музей, о котором мы рассказывали — и не раз.

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Сейчас он находится на реконструкции, но это не значит, что туристам негде познакомиться с культурной жизнью республики.

Русский драматический театр имени М. Лермонтова

Даже не все коренные грозненцы знают, что у истоков этого театра стоял великий Евгений Вахтангов. В 1910 году мастер поставил с актерами грозненского рабочего театрального кружка несколько спектаклей по пьесам русских и зарубежных классиков.

В разные годы на афишах театра значилось много громких имен: Вера Холодная, Римма Быкова, Владимир Белоглазов, Вениамин Панов… Здесь начинали свой путь Леонид Броневой и Иннокентий Смоктуновский.

86-й театральный сезон коллектив открывает самой известной и амбициозной постановкой последних лет — драмой «Бэла» по мотивам «Героя нашего времени» Лермонтова. Режиссер Юрий Еремин смог обойти все «щекотливые» моменты, которые были бы неприятны местному зрителю. Театралам наверняка будет интересна чеченская интерпретация лермонтовского текста.

Еще один спектакль, который держит зрителя в напряжении, — «Волки» режиссера Антона Понаровского. Это пронзительная история людей, укрывшихся в горах Чечни во время сталинских репрессий. Пьеса Мусы Ахмадова впервые была поставлена в Париже в 2003 году. Впечатляет проникновенная игра актеров, которые заставляют искренне сочувствовать героям истории.

Любителей классики заинтересует «Ревизор». Режиссер Владимир Поглазов максимально адаптировал комедию Гоголя к современности.

Из современной классики — «Старший сын» Александра Вампилова в постановке Дмитрия Павлова. На спектакль стоит сходить уже ради великолепной игры народного артиста Чеченской Республики Мусы Аюбова в роли отца.

«Взрослый» театр не забыл и о детях. Для них в репертуаре — «Кот в сапогах» и «Морозко».

Драматический театр им. Ханпаши Нурадилова

Здесь национальный колорит умудрились придать даже шекспировскому «Отелло». Питерский режиссер Роман Мархолиа учел чеченский менталитет и сумел в постановке обойтись без телесных прикосновений. Ревнивый мавр не душит Дездемону руками — он обрушивает на нее облако белой парашютной ткани, в котором она задыхается. Спектакль идет на чеченском, но благодаря синхронному переводу гости республики могут не беспокоиться о языковом барьере.

В театре ставят пьесы и на русском. Одна из нашумевших постановок — «В горы за тобой» режиссера Хавы Ахмадовой. История любви чеченского солдата Юнуса и русской учительницы Нины была написана драматургом Олегом Михайловым специально для чеченской сцены. Премьера с заслуженной артисткой России Ольгой Кабо в главной роли состоялась в пандемийном 2020 году и с тех пор неизменно пользуется успехом у зрителей.

В репертуаре 93-го сезона 23 спектакля. Тем, кто хочет окунуться в аутентичную атмосферу, рекомендуем полную драматизма постановку «Выше гор». Это история о чеченцах раннего Средневековья, о том, как зарождались чеченские традиции.

И конечно же, нельзя пропустить комедии. «Бож-Али» — легендарный спектакль о сельской жизни времен советской власти — на сцене уже 56 лет и все еще актуален. А главный персонаж Сутарби в мастерском исполнении Хамида Азаева просто народный любимец.

Неизменным успехом пользуется и искрометная музыкальная комедия «Ханума» о двух соперничающих свахах. Здесь много музыки, танцев, юмора — прекрасная возможность провести вечер на веселой волне.

Чеченская государственная филармония им. А. Шахбулатова

Центр музыкальной жизни республики находится во Дворце торжеств имени Дагуна Омаева. Это здание, построенное в 2020 году, считается одним из красивейших в Грозном. Проект архитектора Магнуса Витберга был создан почти двести лет назад для храма Христа Спасителя и поразил царя Александра I. Храм был заложен в октябре 1817 года на Воробьевых горах в Москве, однако строительство не было завершено. Архитектора ждала тюрьма, а проекту было суждено воплотиться в монументальный Дворец торжеств в Грозном.

В его залах проходят концерты Симфонического оркестра и Детского симфонического оркестра. Руководит ими народный артист России и Чеченской Республики Валерий Хлебников.

Если хочется послушать чеченскую музыку, ищите на афишах концерты оркестра народных инструментов и ансамбля песни «Нур-Жовхар». Национальная музыка и песни в их исполнении действительно завораживают. А мужская капелла «Илли» познакомит вас с традиционным многоголосым чеченским хоровым пением.

Государственная галерея им. А. А. Кадырова

В залах галереи проводятся выставки, мастер-классы и лекции об искусстве. С творчеством известных чеченских художников можно познакомиться на выставках «Картины из основных фондов галереи» и «Артефакт».

Выставка-презентация проекта «Солнечный луч», на которой представлены женские национальные костюмы в авторском исполнении директора Ассоциации «Чечен-Этно» Зульфии Бакараевой, — прекрасная возможность окунуться в историю нахского этноса.

В апреле в галерее открывается сразу несколько выставок. Среди них совместная выставка народного и заслуженного художника Чеченской Республики Фатимы Даудовой и ее студентов из Грозненского государственного нефтяного технического университета. Будет представлено 40 работ, написанных в разных жанрах, таких, как абстракция, сюрреализм и реализм.

В галерее также постоянно работает выставка-продажа произведений чеченских художников.

Национальная библиотека им. Абузара Айдамирова

Первое впечатление посетителей — что они попали в дорогую гостиницу. Такое ощущение создают большой светлый холл и зимний сад.

В библиотеке имеется три читальных зала, где созданы все условия, в том числе и для читателей с ограниченными физическими возможностями, несколько книгохранилищ, функционирует 18 отделов.

Здесь можно посетить литературное мероприятие, научную конференцию или просто посидеть с книгой в тихой уютной обстановке.

При необходимости можно и поработать: есть бесплатный Wi-Fi, доступ к электронным каталогам, удаленным ресурсам, электронной библиотеке, помощь в поиске источников информации.

Гости республики часто посещают отдел краеведческой литературы, где можно познакомиться с историей и культурой Чечни, почитать о чеченском оружии, национальном костюме, прикладном искусстве, традициях.

Посетить библиотеку может любой желающий. Вход бесплатный, нужен только паспорт.