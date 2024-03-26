В Сочи на горнолыжном курорте закрыли часть объектов из-за непогоды

Горнолыжный курорт "Роза хутор" закрыл для посещения часть объектов из-за приближающегося снегопада и сильного ветра. Об этом сообщили в Telegram-канале курорта.

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"По погодным условиям закрыты "Сноупарк" на отметках 1400 м и 1600 м, качели и подвесной мост на "Роза Пик", канатная дорога "Крокус", подъемник "Шале", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе курорта, по данным синоптиков, ожидается снегопад общим объемом 40-60 см и сильный ветер с порывами до 27 м/с.

Ранее штормовое предупреждение объявили в Краснодарском крае на 26-27 марта. Ожидаются сильные дожди с грозами. В горах Сочи - сильный мокрый снег с налипанием на провода и деревья, выше 1 тыс. м над уровнем моря. Спасатели рекомендовали жителям и туристам быть осторожными, в случае ЧС звонить в экстренные службы.