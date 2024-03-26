В Сочи пытаются выяснить точную дату открытия пляжа за 400 миллионов рублей

Резонанс в соцсетях вызвало заявление мэра Сочи Алексея Копайгородского по поводу завершения благоустройства главного и старейшего городского пляжа «Ривьера», который обещают открыть этим летом. Его закрыли для посетителей в середине октября прошлого года.

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В своем телеграм-канале сочинский градоначальник сообщил, что обновленная «Ривьера» объединит три пляжа как единую территорию для отдыха. На работы по благоустройству «Ривьеры» и еще нескольких пляжей Центрального Сочи, по словам мэра курортной столицы России, потратят без малого 400 млн руб.

Сейчас на пляже завершается третий этап работ, которые затронули более 5 га в районе от автомобильного Ривьерского моста до побережья Черного моря.

После завершения благоустройства это пространство должно превратиться в комфортное место для отдыха с разнообразными пешеходными маршрутами, тематическими зонами, водными аттракционами, оборудованием для подвижных игр, ежедневной анимацией и аэрариями – специально оборудованными площадками для принятия воздушных ванн.

«Будут предусмотрены пляжные души, раздевалки, общественные туалеты, медицинский пункт. Открытие планируется к началу летнего сезона 2024 года», – сообщил Копайгородский, чем сразу вызвал вопросы подписчиков собственного блога. «О как! Уже летом откроете пляж “Ривьера”? А поконкретнее можно сроки обозначить? Август, 8-е число?» – сочинцы попросили мэра наконец-то уточнить конкретную дату окончательного завершения строительных работ.

За Копайгородского ответ в его тг-канале держала администрация Сочи, повторно сообщившая, цитируем дословно: «Открытие обновленного пляжа “Ривьера” планируется к началу летнего сезона 2024 года».

Учитывая, что как таковой официальной даты открытия летнего сезона не существует, чаще под этим понимают 1 июня, ответ вновь не содержит никакой конкретики. А слово «планируем» вообще может трактоваться как угодно, считают жители Сочи, которые опасаются остаться летом без любимого места отдыха.

Помимо невнятных сроков открытия «Ривьеры» сочинцы вменили властям города претензию, что главный пляж «надо обновлять, а не благоустраивать». Ибо есть опасения, что создаваемое общественное пространство «будет не для людей, а для торговли в стиле 90-х».

Были у жителей курортного города и вопросы по поводу расходования бюджетных средств. «В цивилизованных местах не может быть бродячих собак. Тем более на пляжах. В Сочи, к сожалению, их количество не уменьшается. Сегодня на пляже “Маяк” было замечено минимум пять. С учетом многомиллионных трат на обустройство пляжей присутствие там бродячих собак вызывает оторопь», – отметила одна из подписчиц телеграм-канала сочинского мэра.

В отличие от простых жителей курортного города, представители сочинской туриндустрии оценивают проект по благоустройству пляжа «Ривьера» в целом положительно.

«Анна Невзорова и холдинг “ДЕСО” (бывшая компания “Метрополис”), которые заняты реализацией проекта, уже не раз подтверждали высокий уровень и качество исполнения строительных работ. Все сочинцы и гости курорта уже могли оценить это по пешеходной и велодорожке, связавшей курорты в Красной Поляне. Надеемся, что и проект реновации центральной набережной и пляжа будет выполнен на самом высоком профессиональном уровне», – отметил в разговоре с редакцией TourDom.ru председатель экспертного совета ассоциации отельеров АМОС Дмитрий Богданов.

По его словам, у сочинских отельеров одно главное пожелание к инвестору – пляжные территории должны быть приведены в порядок, чтобы они в итоге соответствовали современным тенденциям в организации приморского отдыха.

В свою очередь, эксперт и ментор для предпринимателей в сферах туризма, гостеприимства и сервиса Александра Сердюченко отметила, что проект благоустройства «Ривьеры» должен рассматриваться в плотной связке с проводимой сейчас реконструкцией прилегающей к пляжу набережной.

«Строящийся в рамках реконструкции набережной пешеходный мост соединит пляжную полосу курорта, разделенную сейчас морским портом и рекой Сочи, – рассказала журналисту TourDom.ru. эксперт. – Тем более обустраивают на “Ривьере” не только морскую набережную, но и верхний берег реки Сочи. После развала СССР этот уголок центра города, как ни странно, до 2020 года, когда началась реконструкция, никого не интересовал. И если Мацеста для нашего курорта – сердце, то “Ривьера” – лицо и первый созданный еще в 1909 году бренд и магнит для привлечения туристов».

Александра Сердюченко также отметила, что в мэрии сочинским отельерам сообщили: главный городской пляж собираются открыть 1 июня.