Эксперт рассказал об особенностях сельского туризма в России

Не всем горожанам нравится коротать дни отпуска на пляже или в спа-зоне отеля. Кому-то необходимо переключаться с рабочих задач не только умственно, но и физически, полностью менять обстановку и при этом продолжать себя чем-то занимать. Основатель и генеральный директор российского сервиса бронирования жилья для отдыха ТВИЛ.РУ Алексей Черепахин в беседе с изданием «Вести Подмосковья» посоветовал обратить внимание на сельский туризм (агротуризм).

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По данным компании, запрос на сельский туризм возник еще в начале двухтысячных, а пик популярности пришелся на 2020-2022 годы. Путешественникам захотелось новых впечатлений помимо классической формулы «море+пляж+музей». Проблемы с экологией и повышенная стрессовая нагрузка в мегаполисах привели к тому, что людям захотелось периодически выбираться на свежий воздух, любоваться красивой природой и есть натуральные продукты.

«В рамках программ сельского туризма путешественник приезжает на ферму, где за его проживание, времяпрепровождение и развлечения отвечают фермеры и их домочадцы. Гости ведут деревенский образ жизни, помогают по хозяйству, знакомятся с местными достопримечательностями и обычаями, гуляют по окрестностям. Россия - уникальное место для сельского туризма, ведь у каждого региона своя специфика. Можно отправиться на винодельческую ферму в Краснодарский край или Крым, на конезавод в Башкирии, на птичью ферму в окрестностях Суздаля. Во время такой поездки путешественник научится, например, азам ткацкого мастерства и изготовления керамических изделий, ухода за страусами и сбора лекарственных трав», - поделился Алексей Черепахин.

По данным НИУ ВШЭ, внутренним туризмом интересуются 41,6 млн россиян. Объекты сельского туризма посещают около 20% из них (согласно информации Агентства развития сельских инициатив).

«Можно предположить, что с развитием туристической инфраструктуры в регионах, появлением новых программ и повышением информированности потенциальных гостей востребованность сельского туризма будет только расти. Потенциал для развития есть - заброшенные усадьбы, небольшие села с уникальной культурой, семейные фермы. Они могут привлечь любителей истории, этнографии, народных ремесел и жизни на природе», - предположил собеседник издания.

Как подчеркнул эксперт, основной поток гостей приходит в объекты сельского туризма из близлежащих регионов. Но бывают и те путешественники, которые готовы уехать далеко от дома ради получения неизведанного опыта.