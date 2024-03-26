Лучшие курорты Азовского моря, которые стоит посетить с детьми

Азовское море, богатое сероводородом, считается идеальным местом для летнего оздоровления детей. Хорошему отдыху ребятишек и их родителей способствуют и благоприятные климатические условия.

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Вода в неглубоком море прогревается уже в начале лета, а благодаря постоянно дующему бризу жара июля и августа переносится легко.

Ейск

Курорт омывается морем с трех сторон. Еще несколько лет назад Ейск можно было назвать местом для отдыха преимущественно детей и пенсионеров, сегодня сюда все чаще приезжает активная молодежь.

В городе есть все необходимое: благоустроенная набережная, парки, скверы, широкий выбор развлечений на любой вкус (парк аттракционов, аквапарк, дельфинарий, зоопарк, океанариум и прочее). Выбор жилья также большой. Для самых активных функционируют парусные школы и серфинг-клубы.

Пляжи курорта покрыты ракушечником, песком или мелкой галькой. При желании отдых можно совместить с лечением.

Станица Голубицкая

За последние годы станица Голубицкая, расположенная на берегу Темрюкского залива, стала одним из самых популярных направлений для отдыха на Азовском море. Сюда приезжают курортники практически со всех регионов страны. Благоустроенные и «дикие» пляжи представлены в разнообразии.

В станице создана достаточно мощная развлекательная инфраструктура, включающая аквапарк, дельфинарий, зоопарк, конно-спортивную школу, парки семейного отдыха, парапланерный клуб, площадки для пейнтбола и других спортивных игр, а также многое другое. Есть вблизи станицы и природные достопримечательности, самые популярные из них: грязевое озеро и «Долина лотосов».

Кучугуры

Эту станицу, расположенную в получасе езды от Темрюка, стоит выбрать тем, кто мечтает совместить отдых у моря и оздоровление. На территории курорта расположены крытые источники с термальной водой (функционируют круглый год), купание в которых полезно при проблемах с опорно-двигательным аппаратом, дыхательной и нервной системами, а также с кожей. В 3 км от населенного пункта находится уникальный грязевой вулкан, посещение которого также популярно среди курортников и местных жителей.

Приморско-Ахтарск

Тихий и достаточно бюджетный курорт, на территории которого путешественники найдут все необходимое для комфортного отдыха. Особо ценится это направление за наличие лечебных грязей, свободные песчано-галечные пляжи, на которых не бывает большого числа людей, и размеренную атмосферу. Развлечения также присутствуют: на пляжах есть аттракционы, пункты проката водного транспорта и точки общественного питания. К услугам гостей функционирует центр обучения виндсерфингу и парусная школа.

Таганрог

Город, заложенный 1698 году, интересен не только как курорт, но и как исторический центр. Здесь можно организовать максимально насыщенный и увлекательный отдых. При планировании путешествия обязательно определите, вблизи какого пляжа вы хотите жить (кто-то предпочитает шумные городские, кто-то «дикие», относящиеся к окраинам курорта).

Полезный совет: вне зависимости от выбранного направления, бронирование номеров для проживания во время отпуска лучше осуществлять заблаговременно. Несмотря на повсеместный рост цен, отдыхать на Азове в 2024 году существенно дешевле, чем на черноморском побережье, что для многих также является весомым преимуществом.