1000 пассажиров отдохнули в капсулах сна на вокзале Новосибирск-Главный

Более тысячи пассажиров воспользовались капсульным отелем на вокзале Новосибирск-Главный с момента его открытия. Об этом сообщает пресс-служба Западно-Сибирской железной дороги.

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По данным магистрали, за четыре месяца услуга снискала популярность у пассажиров, которым приходится ожидать поезд в течение длительного времени. Так, в среднем капсулы для сна бронируют 7-9 раз в сутки. В связи с ростом востребованности услуги руководство вокзала рассматривает возможность устнановки дополнительных капсул.

Напомним, две капсулы для сна появились на новосибирском вокзале 24 ноября 2023 года. В них пассажир может комфортно разместиться в течение нескольких часов. Гостю выдают подушку, комплект одноразового белья и плед. Также предусмотрены отделение для багажа и usb-адаптер, чтобы подзарядить гаджеты.

Капсула рассчитана на одного человека, но допускается размещение одного взрослого с ребёнком до 6 лет. Оплата услуги почасовая.

Подобные капсулы установлены также на вокзалах Москвы, Волгограда, Адлера, Барнаула и Екатеринбурга.