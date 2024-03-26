В Приморске Запорожской области планируют построить более 100 гостиничных комплексов

В городе-курорте Приморске Запорожской области к 2035 году намерены построить более 100 гостиничных комплексов. Об этом ТАСС сообщил заведующий отделом развития курортных территорий и гостиничного дела министерства спорта и туризма региона Сергей Мерцалов.

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"Проект "Приморск" - самый амбициозный проект на новых территориях [России]. Планируется, что турпоток в Приморск достигнет к 2035 году более 2 млн человек", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что в рамках федерального проекта "Пять морей" в регион до 2035 года инвестируют более 350 млрд рублей. На территории общей площадью более 6 тыс. га разместят агрокластер, виноградники, яхтенную марину. Как уточнил Мерцалов, работы уже начались, инвесторы разработали проект курорта.

Президент России Владимир Путин, выступая с посланием к Федеральному собранию в конце февраля, объявил о запуске масштабного проекта "Пять морей". Он предусматривает строительство 10 современных курортов на берегах Азовского, Балтийского, Черного, Каспийского и Японского морей и озера Байкал. Планируется создать более 74 тыс. номеров и 100 тыс. рабочих мест. Ожидаемый приток туристов - 9 млн в год. Срок реализации - до 2035 года.