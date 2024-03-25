В Ялте в 2024 году капитально отремонтируют Массандровский парк

Массандровский парк в крымской Ялте капитально отремонтируют до конца 2024 года, сообщили ТАСС в Минприроды Республики Крым.

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"Парк - памятник садово-паркового искусства "Массандровский" является особо охраняемой природной территорией регионального значения Республики Крым. Будет осуществлен капитальный ремонт покрытий существующей дорожно-тропиночной сети, лестниц, подпорных стен, входной группы, а также ливневой канализации и наружного освещения", - говорится в сообщении.

В министерстве уточнили, что после завершения капремонта территорию парка откроют для посещения.

Как сообщается в указе главы региона Сергей Аксенова, опубликованном на сайте правительства республики, госконтракт на работы заключили с единственным поставщиком "СК прогресстрой" на 232,8 млн рублей.