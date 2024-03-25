«Северный ветер» начнет летать из Волгограда в Казань, Оренбург и Пермь

Авиакомпания "Северный ветер" ("Икар") с 30 апреля запускает новые рейсы из Волгограда в Казань, Оренбург и Пермь. Полеты будут выполняться дважды в неделю по каждому из направлений, сообщается на сайте аэропорта Волгограда.

© Unsplash

"Из аэропорта Волгограда открываются новые маршруты. Авиакомпания "Северный ветер" ("Икар") начнет выполнять полетную программу по трем направлениям - Казань, Оренбург и Пермь. Летать по новым маршрутам самолеты перевозчика будут с 30 апреля", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на маршруте будут задействованы воздушные судна Embraer 170 вместимостью 110 кресел. Рейсы по каждому из направлений будут выполняться дважды в неделю. Так, в Казань полеты запланированы по вторникам и субботам, в Оренбург - по средам и субботам, в Пермь - по вторникам и субботам.

В декабре 2023 года в аэропорту Волгограда впервые годовой пассажиропоток превысил 1,5 млн человек. Аэропорт в Волгограде - один из немногих в ЮФО, на который с 24 февраля 2022 года не распространяется режим ограничения полетов. Россия закрыла для гражданских самолетов часть своего воздушного пространства на юге и в центральной части страны в условиях СВО. Помимо Волгограда, в ЮФО сейчас открыты только аэропорты Сочи и Астрахани.