Китайские туристы стали чаще посещать Россию из-за природных явлений

Китайские туристы массово устремились в Россию ради уникальных природных явлений. Об этом говорится в исследовании Центра стратегических разработок (ЦСР).

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Самыми популярными направлениями для китайских туристов стали Байкал, Москва, Санкт-Петербург, Казань и Нижний Новгород.

«Есть запрос на уникальные природные явления — например, северное сияние», — сообщили эксперты.

Тем временем гостям из Индии интересны паломнические туры и свадебный туризм.

До этого сообщалось, что в 2024 году в России наблюдается стремительный рост внутреннего туризма. Как сообщила управляющий директор сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов Ostrovok.ru Дарья Кочеткова, туристы забронировали на весну на 25% больше гостиничных номеров и апартаментов, чем годом ранее.

В конце февраля эксперт в сфере развития туризма Арсений Аредов сообщил, что в России растет популярность внутренних туров в формате «все включено». Так, в Анапу спрос на такой отдых вырос в два раза. Однако он предупредил, что на сегодняшний день не все отели соответствуют высоким ожиданиям отдыхающих.