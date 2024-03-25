Курорты Кубани готовятся к наплыву туристов в майские праздники

В пятерке городов, куда жители страны собираются поехать на майские каникулы, оказались Калининград, Сочи, Санкт-Петербург, Минеральные Воды (курорты Кавминвод) и Махачкала. По данным аналитиков Яндекс Путешествий, они вошли в число самых востребованных внутренних авианаправлений с 29 апреля по 13 мая. Приезжают сюда в среднем на 7 дней.

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"На майские праздники в Калининград отправятся 7-8 процентов туристов, а в Сочи, в частности, и Краснодарский край в целом - 25-30 процентов, - уверен вице-президент АТОР Сергея Ромашкина. - В этом году ближайшие длинные выходные делятся на две части - с 28 апреля по 1 мая и с 9 по 12 мая, отсюда и две волны заездов. Первая продается очень хорошо - рост на 25-30 процентов к прошлому году, а вторая похуже, чем в 2023-м. Однако по итогам праздничных дней представители туротрасли ожидают рост на 20 процентов".

Цены, отметил эксперт, зависят от уровня отелей. В трехзвездочном отдых обойдется в 2,5-3 тысячи в сутки на одного, в четырехзвездочном - 4-6 тысяч, а в пяти - от 6,5 тысячи рублей.

Ромашкин уточнил, что первые отели занимают 70 процентов рынка, вторые - 20 процентов, а третьи - 10. В Анапу и Геленджик туристы из Краснодарского края, Ростова-на-Дону и Ставрополья поедут на автомобилях, а в Сочи прилетят в основном гости из Москвы, Подмосковья и Санкт-Петербурга. Перелет обойдется примерно в 20 тысяч рублей туда и обратно на каждого.

Заместитель директора одного из курортов по продажам и маркетингу Кристина Лившиц рассказала "РГ", что ранее бронирование майских туров в отелях анапского курорта выросло на 95 процентов по сравнению с 2023 годом.

"Спрос на отдых в Анапе в межсезонье растет. Среди туристов особенно востребованы отели, работающие по системе "ультра все включено" с возможностью отдыха у подогреваемого бассейна. Основная масса отдыхающих выбирает отдых в отелях курорта на майские праздники из-за насыщенной анимационной программы. 18 процентов гостей - это пары, остальные - семьи с детьми или компании друзей", - сообщила Кристина Лившиц.

Она добавила, что в 2023 году всплеск бронирований номеров начался за пять-семь дней до начала праздников, а в этом году туристы решили заранее позаботиться о том, где провести майские каникулы. Специалисты отдела бронирования прогнозируют, что бронь на майские праздники будет закрыта в ближайшее время.

Кстати, в Краснодарском крае активно готовятся к началу нового курортного сезона. В Геленджике для любителей пеших прогулок появился новый терренкур протяженностью четыре километра, он идет от канатной дороги "Олимп" до вершины Маркотхского хребта. Здесь есть смотровые площадки, беседки, установлены скамейки. А в Сочи открыли новые набережные - в Лазаревском и Адлерском районах. Кроме того, с 1 мая должны заработать несколько пляжей. Также на курорте заканчивают строить новый пешеходный маршрут протяженностью 1,2 километра в Хостинском районе.