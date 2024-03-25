В АТОР заявили о единичных случаях отмены туров в Москву

Отмены туров в Москву за прошедшие выходные были единичными, в основном они связаны с переносом или отменой массовых мероприятий в столице, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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"Произошедшая 22 марта трагедия в "Крокус сити холле" пока не оказала значительного воздействия на объем туров в Москву. В основном туроператоры говорят о единичных отменах, хотя и не отрицают, что в выходные туристы активно обращались с вопросами, кто-то отказывался от поездок, кто-то переносил туры", - отмечается в сообщении.

По данным АТОР, отдельные игроки рынка говорят максимум о 10% отмененных или перенесенных бронирований. Однако в понедельник появились заявки на восстановление отмененных поездок.

Основные причины аннуляций - перенос или отмена массовых мероприятий в столице, а также перенос дат командировок, объяснила директор Ассоциации туристических агрегаторов (АТАГ) Юлия Скоромолова. По ее словам, в целом спрос на отели Москвы остается стабильным.

Въездной рынок также пока заметно не отреагировал на события в российской столице, но туротрасль не исключает затишья по новым бронированиям в ближайшие три недели, добавили в АТОР.