Заселяться в гостиницу по военному билету и водительским правам пока не разрешили

Правительство России приняло постановление, которое уточняет порядок регистрации туриста и любого другого гражданина в гостиницах, санаториях, на турбазах и других местах. В частности, в Правилах предоставления гостиничных услуг в Российской Федерации, утвержденных в 2020 году, появилась возможность пройти на ресепшен идентификацию или аутентификацию через ГИС «Единая система идентификации и аутентификации физических лиц с использованием биометрических персональных данных».

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Однако в реальности этот механизм заработает в лучшем случае во второй половине этого года – сейчас лишь готовится соответствующий сервис, который на начальном этапе запустят в пилотном режиме. Плюс нужно подготовиться самим средствам размещения, а это, вероятно, получится не у всех.

«Возможность заселить туриста по биометрии появится, как только гостиницы установят необходимое оборудование, позволяющее применять эту технологию. Однако доступно такое не всем отелям, у нас множество малых и микрогостиниц, у которых вообще нет информационных систем», – прокомментировал основатель юридического агентства «Персона Грата», вице-президент РСТ Георгий Мохов.

«Заселение по биометрии – в принципе хорошо, но главное, чтобы это было понятно, безопасно и удобно для отелей в плане оперативности. А также в части того, чтобы не надо было нести дополнительную финансовую нагрузку и в конечном итоге облегчило работу гостиниц», – сказала в свою очередь исполнительный директор Ассоциации отелей Татарстана Александра Юшутина, добавив, что пока механика не совсем ясна.

Впрочем, как отмечают участники рынка, установка необходимого оборудования не должна стать для отельеров непосильной ношей.

«Эти расходы совершенно несоизмеримы с тем, насколько прорывная эта история с точки зрения возможностей и сервиса для гостей. Серьезных затрат на оборудование не будет. Если вспомнить пандемию, селили тогда по QR-кодам, это элементарно считывается мобильным телефоном», – рассказывал TourDom.ru вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Вадим Прасов.

Есть еще один интересный нюанс. В подписанном Михаилом Мишустиным постановлении ничего не говорится о расширении перечня бумажных документов, которые можно использовать при заселении. Хотя участники туристического рынка указывали, что было бы правильным этот список расширить, включив в него, кроме общегражданского паспорта, также военный билет, водительское удостоверение и загранпаспорт (сейчас его могут предъявлять лишь те, кто не проживает постоянно на территории России). И такое постановление, разработанное Минэкономразвития, также подготовлено, но еще не рассматривалось – оно проходит необходимые этапы согласования. Правда, принять его может помешать позиция силовых ведомств – в связи с требованиями безопасности, которые, скорее всего, еще более ужесточатся после теракта в «Крокус Сити Холле».

«Я совершенно уверен, что будут против (расширения перечня документов. – Ред.) и Минобороны, и МВД, но пока от них еще заключений нет, надо подождать формальных отзывов. Возможно, идентификация по биометрии как раз и решит этот вопрос, если военнослужащий будет зарегистрирован в единой биометрической системе», – отметил Георгий Мохов.

Напомним, что о проблемах с заселением в гостиницы заявлялось неоднократно. Последнее из обращений было в конце января, когда вице-спикер Госдумы Шолбан Кара-оол направил в Минобороны предложение разрешить российским кадровым военным и участникам СВО заселяться в отели и покупать билеты на поезда и самолеты без предъявления паспорта – по военному билету.