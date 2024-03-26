РЖД снимает двухэтажные поезда с маршрута Москва – Петербург

Интересные изменения в расписании заметили в железнодорожных соцсетях – с середины мая РЖД отменяет курсирование двухэтажного состава между Москвой и Санкт-Петербургом. Последний раз он отправится в рейс накануне перед запуском «двухэтажки» из Северной столицы в Анапу.

© Соцсети

Из расписания пропадает поезд № 5/6, составленный из 13 двухэтажных вагонов. Он поедет из столицы вечером 17 мая, а далее по его расписанию будет ходить № 195/196, в который входит уже 15 обычных вагонов, из них половина – плацкартные.

А уже 18 мая начинает курсирование двухэтажный состав на российский юг. Речь о сезонном поезде № 277/278 из Петербурга в Анапу, который запускают как раз с 18 мая. Первый рейс отправят из Питера в 14:24. На подготовку будет около 8 часов. Этот летний поезд впервые появился в 2021 году, как раз в двухэтажном исполнении. Но, например, прошлым летом, судя по отзывам туристов, в нем были обычные вагоны. Нередко пассажиры жаловались на качество подвижного состава.

Места в купейном поезде на грядущий сезон предлагают от 4600 руб. В достаточном количестве свободные полки можно найти в майские даты. А вот июньские билеты раскупают в первые часы после старта продаж. На отдельные числа остались верхние места, но за них просят около 8 тыс.

О появлении новых двухэтажных составов на южном направлении РЖД сообщали еще прошлой осенью. Так, уже стали более вместительными поезда № 101/102 Адлер – Москва и № 43/44 Москва – Имеретинский курорт.

Туристы встречают подобные сообщения без особой радости. Двухэтажные вагоны многие из них не любят из-за тесноты. Особенно неудобны верхние полки на втором этаже. Также у пассажиров возникают проблемы с размещением багажа, так как привычной третьей полки в таких составах нет. Сами они считают, что «двухэтажки» должны ездить на более коротких маршрутах. К слову, поезд № 277 будет находиться в пути чуть больше 48 часов.

Ранее TourDom.ru писал, что туристы против новых двухэтажных поездов, которые запускают с 2024 года.